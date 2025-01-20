【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運飾物

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農曆新年越來越近! 邁入蛇年, 大家都希望新年新氣象, 除舊迎新行好運! 我地youtube channel亦準備咗蛇年開運攻略系列, 搵黎多位師傅同大家講解行運秘笈!



不過, 最留意運程嘅, 一定都包括犯太歲嘅幾個生肖. 今年有蛇、猴、虎、豬, 都分別會犯太歲, 需要進行適當嘅攝太歲呀~ 為咗令各位犯太歲嘅寶寶都可以行個靚運, etnet會送大家蛇年開運掛飾! 只要黎etnet玩遊戲, 就有機會獲得一份! 大家可以幫自己或者家人朋友報名登記! 掛飾參照開運攻略所提到, 犯太歲人士佩戴自己生肖以外嘅兩個三合生肖, 會幫助自己一年順順利利, 趨吉避凶!



適合佩戴三合生肖如下:



肖蛇: 佩戴牛、雞之飾物

肖豬: 佩戴兔、羊之飾物

肖虎: 佩戴馬、狗之飾物

肖猴: 佩戴鼠、龍之飾物



每個犯太歲生肖, etnet都會送出30條掛飾俾大家! 大家快啲登入下面嘅link玩遊戲, 贏獎品, 行大運!



遊戲連結: https://projects.etnet.com.hk/form/index.php?id=934

觀看蛇年行運攻略: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBF2iMN_OAiuu-a5M8NoaNwsfkPquC7aq



備註:

獎品: 蛇、豬、虎、猴每個犯太歲生肖30份掛飾 (共120份)

遊戲截止日期：2025年2月17日晚上23:59

領獎詳情經電郵通知得獎者，敬請留意訊息。

活動受條款及細則約束



條款及細則：



1. 活動將於2025年1月20日起至2025年2月17日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格，而同一地址或IP最多亦只能獲得一份禮物。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，一經核實，答案最有創意的參加者，將會根據生肖獲得開運掛飾乙份，參加者不得異議。

5. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

6. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

7. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

8. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。









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