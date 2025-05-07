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2025-05-07

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

母親節即將來臨，緊接5月端午佳節，正是與家人團聚、享受美食的好時機！想準備一場海鮮盛宴？etnet特別為大家準備了「環球海產」獨家95折優惠碼，網購優質急凍海鮮既方便又抵食！

 

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今期時令海鮮推介

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etnet讀者優惠價

愛爾蘭 Irish MÓR Spéciale 活蠔 - 中碼

$312/打

$296/打

澳洲急凍龍蝦湯包，每包1千克

$160/包

$152/包

蘇格蘭急凍切片煙三文魚 (John Ross), 每包約重200克

$110/包

$104/包

挪威急凍切片煙三文魚柳, 每包約500克

$150/包

$142/包

加拿大冰鮮海膽，每板重約125克，有10片

$215/板

$204/板

日本北海道急凍刺身帶子，每公斤31-40粒

$410/公斤

$389/公斤

加拿大活龍蝦 1磅

$125/隻

$118/隻

法國急凍白鱈魚扒, 每包約1公斤 

$420/公斤

$399/公斤

美國阿拉斯加急凍銀鱈魚扒, 每包約300克

$100/包

$95/包

美國阿拉斯加急凍熟皇帝蟹腳, 每支約350克

$200/支

$190/支

澳洲急凍半殼青邊鮑魚, 每合約14隻，約重1公斤

$440/盒

$418/盒

挪威新鮮三文柳 (有皮無骨)，每包重約550g

$188/包

$178/包

 

產品介紹及連結： https://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/eatandplay/foodiewhatson/94759

 

 

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關於環球海產有限公司

 

環球海產1973年於香港成立，專營高級海產的零售與批發，業務遍及中國內地、澳門、北美等地。

作為五星級酒店、豪華郵輪及高級餐廳等的主要供應商，環球海產榮獲國際認可的HACCP及ISO 22000食品安全認證，所有產品符合最高安全標準。

環球海產更積極推廣可持續發展，致力支持環保海鮮計劃，為保護海洋生態及促進全球生態平衡作出貢獻。



 

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