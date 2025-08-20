【得獎名單】【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

加入最愛專欄 收藏文章

【得獎名單】

參感謝大家支持及參與。得獎名單經已出爐，請得獎者留意郵箱。



得獎名單 (Faceboook 用戶顯示名稱)：

Annie Lau

Bluestar Berrys

Brenda Lau

Henry Lau

Kelvin Yung Pak Yu

lai sang lam

LAU YUEN TING Angel

Leon Lee

liumanwai

PoTat Lai

(以英文字母順序排列)





備註：

- 每位得獎者可獲得獎品利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168，名額10個）。

- 《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品的品質作擔保。

- 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。

- 獎品換領信將於得獎名單公布後的一個月內發出 ，並以電郵通知得獎者領獎詳情。

- 如有任何爭議，《經濟通》保留最終決定權





活動條款及細則：



1. 活動將於2025年7月14日至2025年7月27日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。



2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



4. 參加者需按照上述玩法參加活動，第1位、第3位、第5位如此類推之參加者將獲得利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)(名額10個)，參加者不得異議。



5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。



6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



9. 得獎者於領獎時需出示香港身份證以核實身份，否則經濟通有限公司有權取消其得獎資格。



10. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



11. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。











獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽