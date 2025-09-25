加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-09-25

【得獎名單|讚好有禮】賞：Paul Lafayet x HK Tramways中秋月餅禮盒換領券！

#etnet得獎名單

參感謝大家支持及參與。得獎名單經已出爐，請得獎者留意郵箱。

 

得獎名單 (Faceboook 用戶顯示名稱)：

 

Amy Wan 

Alien Fafa

Carmen Hung

Dave Chen

Dassy Lau

Fu Lee

Greeny Greeny

Hazel Man

Hera Lam

Lam Sze Pei

Kam Lun Wong

Jasmin Fung

Jason Lau

Terry Siu

Wing Li

Zoe Yung

(以英文字母順序排列)

 

 備註：

- 每位得獎者可獲得獎品Paul Lafayet x HK Tramways中秋月餅禮盒換領券乙張。

- 《經濟通》不代表獎品供應商，並不對獎品的品質作擔保。

- 所有獎品不可轉換、轉讓、或兌換現金。

- 將以電郵通知得獎者領獎詳情。

- 如有任何爭議，《經濟通》保留最終決定權。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

更多會員專區文章
你可能感興趣
#etnet得獎名單
更多最新文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
關稅戰
More
Share