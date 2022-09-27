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手機顯示溫度25度，穿上了薄薄的外套，才踏出家門，感覺渾身的不舒服。「不是說有點冷的嗎？為甚麼覺得是這麼的悶熱的？」可能因為連日下雨天吧，空氣中的水份超高，瀰漫著濃濃的濕氣。「現在濕度，89%。」

有時候明明睡了很多，但還是覺得倦怠乏力，精神不佳？（這不是都市人，上班族的老毛病嗎？）或是，突然覺得頭重重，肢體無力沉重？胸悶、腹脹、胃口不好？甚至體形變得肥胖浮腫，有眼袋？（沒想到長期胖胖的，是因為濕氣太重？！哈哈。）中醫以為這些可能是因為體內濕氣太重所導致的。

這個濕度超高的日子，突然想念媽媽的煲湯。大概香港在海邊，濕氣一般都很高。不分春夏秋冬，一碗適時的煲湯，彷彿救贖了埋在烏煙濕氣中的我。沒有媽媽在身邊，亦找不到適合湯料的時候，那該怎麼辦呢？一個人出來獨處多時，最愛以辣來去濕。

中醫的角度來看，體內如果積聚過多的濕氣，令五臟六腑負荷過重，功能失調，令濕氣無法正常排出體外，久而久之就會形成疾病。當然，這裏說的「濕氣」，不一定指的是環境裏的水份，也包括長期飲食不均（吃太油膩的和喝太多冰飲料），傷害脾胃，致失去排濕的功能。

走進超市，買來尋常的花椒和八角（有說，花椒利水，能幫助消水腫。而八角屬肺、腎、肝三經，有去濕散寒、驅寒和補腎陽等功用），再配以一點點辣椒醬，清炒了一份蔬菜。簡簡單單，既美好可口，又稍麻微辣。秋天時分，不只吃時分外暖胃，吃後更不禁流出汗來，身體好像在訴說 「我有努力排走濕氣喔～」

後記：不是所有人吃辣就能除濕的，患有胃炎、慢性肝炎、腎病等吃辣，會適得其反喔～

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