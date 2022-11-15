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才吃了一碗熱湯麵，汗不停的竄出來。回辦公室的路上，太陽的炙熱感未減。看看手機上的氣溫顯示，28度，體感溫度31度。「不是吧？！我有沒有看錯？！」「現在是夏天嗎？不是已經是十一月了嗎？」「不是已經立冬了嗎？為甚麼還是這麼的熱？」

東北季候風減弱的關係，溫度持續飆升，最高更達33度。忘記了去年十一月的天氣是怎麼樣的了，只知道今年立冬過後，來到十一月中的日子，穿著短袖短褲出門，拿著手帕努力地擦汗，喝著冰咖啡和吃著超商特賣的霜淇淋，有種說不出來的衡突感。

漢堡包、薯條，和可樂，這些速食（快餐）食物和飲料，可以說是現代文化的代表。fast food，速食，顧名思義，以最快速、最短的時間，來處理和供應食物。加上不需要餐具的，可徒手食用，食物送來已經包裝好，方便外帶即時帶走，很適合「不能等」的都市人。

正因為講求速度，多以最簡易、最利於保存、迎合大眾口味的方法處理食物，多油、重調味料和多添加劑，成為速食食物一直被批評損害身體健康的原因。走肉多年，不怎麼去速食店吃東西（既然選擇不多就乾脆不吃了），偶然想回味吃漢堡包的樂趣，於是，弄來了一份用鷹嘴豆做的漢堡，夾著一片超級食物羽衣甘藍，大口大口地吃著，似速食非速食，相對健康的蔬食漢堡，嗯……果真有種說不出來的衝突感。

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