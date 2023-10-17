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剛來台北的朋友，想煮甜菜根來吃，但不知道要去哪裏找，就向我來問路。台北的甜菜根多去皮去葉子，並清洗好用塑膠袋包裝著，放在超市的蔬菜欄上。偶然在菜市場可以看得見，沾有泥巴且有葉子的甜菜根，不過葉子卻是瘦瘦的，未曾看見過枝葉飽滿的。

在香港菜市場常見的草菇，也鮮在台北出現。這麼多年來，就只看見過一兩次，跟在香港隨便能看得見的，不太一樣，所以想煮道乾燒伊麵，找得到類似的台南意煮麵來取替伊麵，也找不上草菇來點綴，只能找上常見，樣子又有點像的杏鮑菇頭來捧場。

同樣，河粉也不容易找得到。曾經很愛去的一家麵店，就是因為它有著外面很難看得見的河粉。當然，吃來的河粉，口感上，是比較滑溜的；樣子，也較水晶通透，跟香港比較厚實的不太一樣。至於生的麵糰呢，真的未曾看見過，但有類似的粄條。

如果突然想起了乾炒牛河，管它是不是蔬食的，就得去港式茶餐廳走一趟。如果想吃到蔬食版本的呢？當然要自己煮啦，這樣就需要找來跟它有點相似的兄弟，粄條來幫忙了。粄條的麵條形狀既厚又扁平，煮出來跟河粉，有八九成的相似度。你們說，對不對？

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