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坐骨神經痛是神經線受壓迫而造成的常見都市痛症，病發時患者的腰、臀、腿會有強烈痛楚及麻痺，甚至腰部僵硬如「木乃伊」般無法動彈，令人寢食難安。不過，腰椎始終是人體「大陣」，不少人害怕手術會出現後遺症，故寧願強忍痛楚延醫診治。其實中醫在治療及舒緩坐骨神經痛方面也有手術以外的方案，結合中醫針藥及物理治療，以內外兼治的方式治療及舒緩坐骨神經痛，為患者提供一個全新選擇。



德善堂是全港罕有設專科服務的中醫療團隊，由經驗豐富的註冊中醫師主理，以痛症科為例，既是註冊中醫師、又是註冊物理治療師的黃燕卿醫師就對治療及舒緩坐骨神經痛相當有經驗。她解釋，坐骨神經是人體最粗、最長的一組神經線，由腰部、盆骨、大腿後方、小腿後方和外側一直延伸到腳板，當神經受到擠壓，患者就會感覺到麻痺、刺痛。「從中醫角度，坐骨神經痛的成因可分為標及本兩方面，標為風、寒、濕、熱、瘀、氣滯、痰積，而本為腎虛；另外從解剖角度看坐骨神經痛的原因眾多，最常見有腰椎間盤突出、梨狀肌綜合症、腰椎小關節紊亂及椎管狹窄等。」





中西醫診斷治療方案大不同

黃醫師續稱，不論中西醫或物理治療師，為求診者進行治療或舒緩坐骨神經痛前，均會根據他們的臨床症狀去判斷其疼痛的背後成因，以腰椎間盤突出引起的坐骨神經痛為例，這類患者每當咳嗽、打噴嚏或久坐時，其腰腿的疼痛或麻痺感都會加重，這些症狀已頗為標誌性，及後再輔以骨科臨床檢查，例如直腿抬高試驗，便能更準確分析患者的痛楚來源，從而有效地治療及舒緩坐骨神經痛。



至於坐骨神經痛的舒緩及治療方法，西醫一般先會為患者處方藥物或針劑止痛，之後再轉介他們接受物理治療，但若效果未如理想，則會考慮外科手術。黃醫師補充，「除非大腿內側、腹股溝等鞍區神經出現麻痺或刺痛，甚至有大小便失禁情況，這些個案就應考慮馬上接受手術，否則非手術治療仍是最首選的治療選擇，因為外科手術絕非一勞永逸，有機會造成肌肉筋膜等軟組織的黏連，日後也需要做針灸等康復治療，而且患者亦要自行考慮手術麻醉風險。」





結合中醫與物理治療內外兼治

除了外科手術，傳統中醫處理坐骨神經痛的方法多會以針灸及中藥為主，為患者調整經絡氣血，以達經氣流暢而治病；而物理治療師則主要以運動治療來舒緩肌肉痠痛及坐骨神經痛。黃醫師既是註冊中醫、又是註冊物理治療師，故能夠將兩項專業的優勢結合，度身訂造出一套更完整的治療方案。





「不少坐骨神經痛患者形容病發時其腰部僵硬得像木乃伊，稍微郁動就會很痛，在床上輕輕轉身也會痛醒，其實僵硬緣於身體的自我保護機制。當坐骨神經痛時，身體為了避免進一步的受傷，會產生保護性的肌肉痙攣來限制可能引致疼痛的動作，所以腰部和臀部的肌肉會非常繃緊。但其實患者的活動量愈少，血液循環便會變差，讓發炎疼痛更厲害，形成惡性循環。在治療坐骨神經痛患者時，傳統中醫多選在腰、臀和腳的穴位留針，但可惜這種方法對消除保護性的肌肉痙攣效果較慢，也正因如此，所以我會為患者進行較強刺激的針灸手法，調整組織使其大腦釋放訊息來讓痙攣繃緊的肌肉放鬆，也會因應患者的狀況透過針灸療法和物理治療運動的同步進行來鬆解肌肉筋膜的黏連，調整軟組織及骨骼組織間的結構，讓被擠壓的神經消除壓迫，從而更有效地舒緩甚至治療坐骨神經痛。」



「研究顯示腰椎間盤本身的血液循環很差，所以受傷後難以恢復，處方內服中藥的作用首先是要治標，將風、寒、濕、熱、瘀等阻礙經絡循環的物質清除，讓腫脹的炎症反應減輕，有助減少對坐骨神經的壓迫，然後再以補腎的中藥治本，改善血液循環，營養坐骨神經和腰椎間盤等結構組織，強壯腰腎加快康復。所以將中醫針藥療法結合物理治療，也就是內外兼顧，標本同治，可加快治療效果，大部份患者無需進行手術都可以痊癒。」





黃醫師指，她曾接觸過一位三十多歲的坐骨神經痛女病人，經磁力共振報告發現L5/S1位置椎間盆凸出，神經線被壓住，大腿及臀部痛楚難擋，甚至連睡覺轉身時也會痛醒。後來經黃醫師以中藥、強刺激針灸手法配合物理治療運動，第一次治療後，坐骨神經痛已得到舒緩，再經過一個療程的治療便解決了三個多月以來的疼痛惡夢。



預防及舒緩坐骨神經痛 正確坐姿最重要

最後，黃醫師指出，近年因坐骨神經痛求診的患者有年輕化趨勢，相信與不良姿勢有關。「坐姿端正對預防及舒緩坐骨神經痛很重要，坐時盡量背部挺直、靠近椅背，避免盤膝、坐梳化或矮櫈，以免增加腰椎間盤的壓力，亦要避免長時間固定一個姿勢不動，建議每隔半小時至一小時起來伸展一下，可以雙手放在後腰部，向後挺腰數次，可幫助舒緩腰椎間盤的壓力。」





了解更多：https://bit.ly/3fN46vW



德善堂註冊中醫師及註冊物理治療師黃燕卿

香港中文大學中醫學碩士

香港理工大學物理治療學理學士

香港公開大學老人學文憑

資料由客戶提供







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