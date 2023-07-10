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腦中風主要是由於高血壓、動脈硬化症、高血脂症、高脂蛋白血症、心臟病、糖尿病等多種因素引起的腦血管栓塞或破裂的一種疾病，而高血壓病更是最重要的致病原因。發病急，嚴重者表現為：偏癱、失語、昏迷甚至死亡。所以我們經常說，在臨床上，腫瘤並非最可怕，因為只是有期徒刑，最可怕是突如其來的中風，往往殺個措手不及。

Masy的媽媽由於腦中風而離世，與姊姊相依為命，但姊姊一向有早搏，是心律失常的一種，所以Masy經常很擔心姊姊的身體狀況。

Masy問：「譚博士，中風是否絕對沒辦法提防？」

我答：「那又不一定，有些人中風前會有些先兆，中風的先兆徵象表現有多種，最常見的有：光暈、頭痛、肢體麻木、突然一側肢體無力或活動不靈活、突然出現原因不明的跌跤或暈倒、暫時的吐字不清或說話不靈、短暫判斷或智力障礙、短暫意識喪失、嗜睡狀態、突然眼前一片發黑，甚至一時性突然失明等等。」

Masy續：「我都經常周身骨痛和肢體麻木，自問體質差，其實你可否教我一些中風救命絕招？」

我笑答：「是有一些小方法可以分享一下，但也不要誇為絕招，請緊記，以下方法並非一定可以起死回生，只是希望將中風帶來的危害減到最低⋯⋯」

Masy未等我說完，急不及待追問：「可以怎樣做？」

我答：「首先，中風時腦部的微血管會慢慢破裂，因此遇到病人中風發作時，不要慌張，切記不可搬動患者，因為移動病人會加速微血管破裂。

這時應該先將患者原地扶起坐穩，別讓患者再摔倒，馬上叫救護車，然後要開始放血。做法是用針頭，例如：針灸針或注射用的針頭、在患者的十個手指頭尖兒，中醫稱十宣穴，點刺出血。血若流不出來，就用手擠。等十個手指頭都流出血來(每指約五滴)，希望藉此減輕顱內壓，從而減少中風帶來的影響。反正致電救護車後也要等，嘗試幫忙一下，若果效果不如理想，最多也只是指頭皮外傷而已，但遇到糖尿病患者就不宜用以上方法。」

Masy追著問：「還有沒有其他心得？」

我答：「若果病人的嘴歪了，就拉她的兩個耳朵，從上往下拉把耳朵拉紅，在兩耳的耳垂部位，各刺兩針，各滴五滴血。幾分鐘以後，看看恢復如何。」

Masy續：「若果醒回來是否不用去醫院？」

我答：「若果病人恢復正常，感覺沒有異狀，也要再送醫院，這個方法，是希望幫助患者減輕出現嚴重的中風症狀，同時，若果遇上救護車在路上顛簸震動，也可以減少患者腦部微血管破裂的風險，否則，有機會造成嚴重的中風。」

Masy點頭：「一旦發現中風徵兆，可按照中風救命絕招來自救。」