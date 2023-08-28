加入最愛專欄 收藏文章

Anna一向善解人意，性情溫柔，不知何故近年變得異常暴躁，性格多疑，容易焦慮，家人擔心她的健康狀況，於是急於求診，經詳細診斷後，Anna一切問題，都因為「絕經」所導致。

Anna問：「何為絕經？是甚麼原因導致絕經出現？是否就代表從此踏入衰老階段？」

我答：「女性朋友，在正常情況下，每個月都會有月經到來，但是月經不會跟隨女性一生。根據女性天癸（七數計算），正常大約在48至51歲便會面臨絕經，身體也會出現一些變化。

絕經，是一種生理現象，過了這個時期，各項臟腑器官會不斷地衰減，也會進入衰老的過程。

女性一生大約排出400至500個卵子，隨著天癸末，肝腎虛衰，剩餘的卵泡會出現性腺激素反應，卵巢功能衰竭，伴隨著出現絕經。

當女性朋友到了一定年紀之後，一般並不是一下子就出現絕經，而是會給身體發出一些信號，這個時期一定要做好及時的調理，否則身體健康會急速下滑，衰老、衰退亦馬上找上門。 」

Anna緊張地問：「會有甚麼信號？」

我答：「月經將離開時，身體會有四個表現，愈早知愈好。

《雙生陌生人》劇照

1. 月經周期改變

到了較為成熟的年紀，月經周期大多是正常且穩定的。正常月經周期大約28-30天，如果出現月經周期比較長或者月經量比較少，可能就是面臨絕經。

出現這種情況，是由於肝腎漸衰，氣血不足，身體的激素分泌不足，而導致經期延後和量少。

2. 經常出汗、潮熱

由於肝腎陰虛，陰虛生內熱，內熱虛火導致經常出汗和潮熱。在生活當中如果經常出現這種情況，也說明血管收縮功能不穩定。如果在同一間房子裏別的人感覺舒適，只有你感覺到不舒服，例如感到胸部或頸部以上出現潮熱，甚至流一些汗液，有的會出現螞蟻爬行的感覺，這些都是絕經的表現。

這些感覺大約維持幾十秒或幾分鐘就會逐漸消失，但到了晚上或睡覺時，可能又會再出現。出汗後或許會出現怕冷的情況，反反覆覆。有的女性還會出現面部潮紅，這都是絕經的特徵。

3. 情緒無常

肝氣鬱結，鬱而化火，所以情緒無常。處於這階段的女性朋友多見急躁易怒或者焦慮的情緒，有的會出現莫名其妙的悲痛，有的可能會患上抑鬱症，還會無緣無故哭泣。

如果性格比較溫柔，在這個年齡階段無原因下出現暴躁，這可能就是更年期的表現。

4. 睡眠質素欠佳

由於肝腎虧虛，虛火上炎，便導致夜唾不寧。 」

Anna問：「如何判斷是否已踏入更年期？」

我答：「女性朋友到了45到55歲，這期間，可能中間會出現經期不調或月經周期紊亂的情況，有的更會停經，若果月經停止一年或以上，這說明已絕經。 」

Anna問：「除了衰老外，還會有其他問題出現嗎？」

我答：「絕經，緣於：肝腎虛衰，氣血衰弱，除了出現生殖器官衰退外，有些還會出現陰道炎、骨關節疾病、疼痛，或心悸、心慌甚至心率不齊等心臟問題，衰老，更是不爭的事實。」

Anna追問：「你剛才提過做好及時調理，應該怎麼辦呢？」

我答：「要妥善調理臟腑功能，從而提升健康指數，有助絕經順利過渡，從而保健抗衰老，可嘗試用針灸。

針刺：湧泉、腎俞、肝俞和命門等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次，七次一療程。 」

Anna鬆一口氣，道：「有得調理就放心好多了！」







全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情