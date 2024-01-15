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英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）離世，由她74歲的長子查理斯繼任成為英國國王。近日他現身時，民眾發現他手指出現嚴重水腫，每隻手指都腫脹得像「香腸」，除了引起熱議，還擔心其身體健康出現警號。畢竟，英女王離世前，同樣出現腳腫與發黑的情況，所以當網上瘋傳查理斯的手指照片，不少網民發現他的手指出現水腫，都擔心他的健康出現問題。

根據英國《每日郵報》報道指出，其實查理斯已深受水腫困擾多年，2012年前往澳洲時，甚至自嘲那是「香腸手指」。

該報道刊登後，一眾網友紛紛詢問從傳統中醫角度的看法，在此跟大家分享。

遊走英國一段時間，發現英國人出現水腫問題，其實很普遍，緣於肝、脾、腎虛。

《黃帝內經》指出，「諸濕腫滿，脾氣散精，上歸於肺，通調水道，下屬膀胱，水精四布，五經並行。」簡單來說，就是水濕浸漬堆積於經絡、關節和肌膚，導致局部組織尤其是四肢因充水而浮腫，於是「香腸手指」就出現了。

簡單而言，濕重堵塞經絡、關節和皮膚，因而得病。而導致濕重的原因如下。

1. 脾虛：脾是後天之本，氣血生成的基地，也是營養物質的物流樞紐，同時主管肌肉和四肢。

若果脾虛，不單影響人體氣血的生成，還波及營養物質的運送、水液的代謝，於是乎就會出現水腫。而水腫的位置，因為脾管轄的範圍下，也會出現在肌肉和四肢。以英國人嗜凍飲與炸品的飲食習慣，加上天氣屬寒濕，水土寒氣重，皆敗壞脾胃之陽氣。故此，想脾胃強健都幾難。

2. 肝腎兩虛：腎臟管轄泌尿系統，即排水閥控，若腎虛，體內水液排放必定出現異常。

肝腎同源，皆為先天之本，同造氣血。若果腎虛，一定波及肝脏。肝主管筋（關節），其華（反影）在爪（手指與足趾）。所以當肝脏出事，水腫自然出現在手指與足趾關節。致於肝腎兩虛的原因，不外乎嗜酒、情緒不穩、長期壓力、睡眠質素欠佳、年老體衰和慢性疾病等。

其實，現今很多人因為長期壓力、勞累過度、熬夜、情緒不穩、年齡增長等，漸漸地，血液變得黏稠，體循環變弱，血管的血流速度過於緩慢，形成滯流，阻礙氣血運行，導致經絡堵塞，組織供氧不足，血管中代謝積累過多，該處筋肉腫脹、色素沉著、鬆弛無力、浮腫，就會導致各式各樣如「香腸手指」型水腫和瘀塞出現。要處理，其實只要通經絡、提升陽氣和補益肝、脾、腎，便可以解決問題。

處理辦法：針灸。

針刺：肝俞、脾俞、腎俞和三陰交等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次，便可針到病除







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