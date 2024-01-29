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天寒地凍，與好友聚會除了吃吃喝喝之外，最受歡迎的，莫過於齊齊唱K。

說到唱K，身邊總有幾位K腳，Debby 便是其中一人。

Debby 唱歌一向高音靚，低音準，唱歌永無失手，不過，今次唱K，好明顯狀態欠佳，身為朋友，當然看穿不說穿。

沒唱多久，Debby突然放下咪高峰，並說：「不唱了，要抖抖。」

我望望她，她續：「近期工作壓力大，人疲累，累得好像不夠氣，不單行樓梯要抖大氣，就連正常呼吸之際，也要深深吸一口氣才舒服，突然間想起譚博士你之前幫白蘭氏蟲草雞精賣廣告的口號，『氣足，精神自然足。』。我現在就深深感受到氣不足之苦，就連正常生活和唱歌也不夠氣。其實想了一下，我這種情況，是否就是氣不足的表現？」

經診斷後，我答：「對，Debby 你正是氣虛。」

Debby 問：「氣虛會有很大影響嗎？」

我答：「氣，關乎人體的生命動力。生命力量，來自於精、氣、神。精、氣、神亦是判斷人體是否健康的重要指標。缺乏精神，氣少無力，是疾病表現。

氣不足，氣虛，體內氣血與營養推動無權，令經絡瘀阻，精神又怎會好呢？所以氣足，精神自然足，並非只是一個口號。運氣好，事事順暢，並非迷信。試想像，氣運行暢順，人自然醒目精靈。當氣虛血弱時，人變得疲累轉數慢，就算機會到來，也只能跟你無緣地擦身而過。失精、脫氣、無神，則意味著生命垂危。 精、氣、神三者關係密切，相互相生，精充氣則足，氣足神乃旺。 所以保養精、氣、神，是健身延年、延緩衰老的重要方法，尤其是精、氣、神逐漸衰退的中老年人，更應積極調養人身『三寶』。」

Debby 問：「甚麼是精、氣、神？何解精、氣、神會變得差勁？」

我答：「

精：「精」的來源有兩個，一個是先天的遺傳物質，是父母遺傳下來的，起到「生命之根」的作用，由肝與腎臟管轄。另一個是食物化生的營養物質，屬於後天之精，由脾臟管轄。

氣：「氣」既是維持人體生命活力的物質，也是人體各臟腑器官活動的能力；既是物質，又是功能，是能量也是一種訊息。氣的運轉通道就是經絡。

神：在生命三寶中，神負責統領精和氣，是生命活力的綜合體現。而令精、氣、神敗壞的原因，就是過勞、脾胃虛弱和情緒壓力。」

Debby 扁扁嘴，說：「經濟不景氣，博命是基本吧。」

我笑笑說：「錢再多，也抵擋不了死亡；長得再漂亮，也討好不了閻王；勢力再大，也躲不過生死離別。人這輩子，看開點，看透點，看淡點，活著就是勝利，世界是你的，也是我的，但歸根結底是屬於那些身體好的、活得久的。失去了健康，也就無法長壽。活著才能享受生活，美好的人生是原於擁有健康的身體。」

Debby 說：「我看中年好聲音時，導師們說氣不足吃黨參便可以，是否吃吃黨參便好？」

我答：「服用黨參也有禁忌的，上火、熱症、發炎症狀、受感染者和感冒人士，禁服黨參。 黨參的用法和用量，應由中醫師診斷後依指示服用，避免補身變傷身而徒增困擾。若果用藥時間過長或用量過大，會因補氣太過，而傷人體正氣，產生燥火。 」

Debby續問：「怎麼辦才能補回我的精、氣、神？」

我答：「用針灸！

針刺：關元、脾俞和湧泉等穴，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日1次，連做七次以補回精、氣、神。」

Debby 問：「平時有甚麼要注意的？」

我答：「吃好、睡好，心態好。」







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