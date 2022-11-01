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踏入11月份，雖然氣溫降幅不比恒指，但感覺明顯涼快許多。氣溫下降的同時，血管收縮會造成血壓升高；故天氣轉變時，高血壓患者都要特別小心，甚至需要覆診轉藥或加藥。大家都知道血壓過高會殃及心臟和大腦，但與之相對的「低血壓」卻往往為人所忽略。今期請來註冊中醫師張立彤同大家一齊監測住血壓波幅，與各位平安共渡風起雲變之時。

長期低血壓的危害

張醫師表示，慢性低血壓又名原發性低血壓，可分體質性、體位性、繼發性三種。一般而言，長期收縮壓 ≤ 90mmHg，舒張壓 ≤ 60mmHg，老年人則低於100/70毫米汞柱，判斷爲低血壓。研究表明，低血壓患者發生心肌梗死的機會比高血壓患者還要高。長時間低血壓會使機體功能下降，影響組織細胞氧氣和營養供應及代謝廢物的排泄，危害各個臟器，使記憶力、聽力、視力減退，甚至精神疲憊和抑鬱。血壓低危及血流緩慢、血凝成分增多，易合併腦及內臟器官血栓形成。因此，長期血壓偏低者應積極尋找對策，防患於未然。

兼症：

● 頭暈、頭痛

● 疲勞

● 臉色蒼白

● 消化不良

● 心悸

● 共濟失調

● 甚至昏厥等

（iStock圖片）

貧血等於血壓低？

血壓低確實會造成頭暈，但是「血壓低」並不等於「貧血」，是兩碼子事。貧血患者不一定就會有低血壓或頭暈的症狀，這得視其「貧血」的嚴重程度與罹患貧血時間的長短而定。

中醫所謂的「血虛」基本等同於現代醫學所謂的「貧血」，「血虛」的概念更為廣闊，凡西醫貧血皆屬血虛，血紅素含量在正常範圍內，卻仍見血虛症狀者，中醫依然判定為「血虛」。患者唇甲淡白、面色無華、頭暈眼花、心悸多夢、手足麻木等。

血壓低患者常覺得頭昏四肢無力，整天都覺得很疲倦，記憶力減退，眼冒金星，頭痛，胸悶心悸。有些患者當他蹲下再站起時，會眼前發黑，臉色蒼白，冒冷汗甚至昏倒，這叫做直立性低血壓。因為突然站立，導致血壓迅速下降，這種情形常發生在老年人和體質虛弱的人士。

中醫學認爲低血壓是「虛勞」

中醫學認為，低血壓主要屬於「虛勞」、「眩暈」等範疇。低血壓的發生多與先天不足、後天失養、勞倦傷正、失血耗氣等有關。臨床上，可分爲氣陰兩虛、腎陽虧虛、心脾虧虛、肝腎不足等證型，多見於脾胃虛弱者、精力耗損的用腦人士或體質虛弱的女性及中老年人。因此本病的治療方法以補氣養血、養心健脾為主。

低血壓的人士日常可以多食具有益精養血、益腎固精、健脾益氣的食物，如山藥、桂圓、荔枝、枸杞子、栗子、核桃、紅棗、豬肉、羊肉等；同時還應多吃富含維生素、微量元素豐富的水果蔬菜，以及黃豆、紅豆、黑豆等豆類製品，使各種營養攝入充分。避免進食過量有降壓作用的食物，如芹菜、山楂、苦瓜、綠豆、海帶等。

日常護理方面，早上起床時應緩慢改變體位，防止體位性低血壓；洗澡水溫不宜過熱過冷；不宜在悶熱潮濕、缺氧的環境中逗留過久；並堅持每日早晩監測血壓。

食療推介：

健脾養心牛腱湯

材料：黃芪5錢、黨參5錢、全當歸3錢、茯神5錢、遠志3錢、白朮2錢、牛腱半斤、紅棗（去核）5粒、生薑3片

製法：牛腱洗淨切件汆水。其他材料浸洗乾淨，與牛腱共入煲，加水10碗，以大火煲滾後，轉慢火煲一至兩小時，加鹽調味即可。

功效：健脾養心，益氣養血。適合神疲氣短，肢體倦怠，動則頭暈目眩，心悸自汗，胃口不佳者。

人參補氣湯

材料：石柱參4錢、川芎3錢、蓮子5錢、元肉5錢、淮山5錢、紅棗（去核）3粒、北芪4錢，瘦肉半斤

製法：先將瘦肉洗淨切件汆水。材料浸洗乾淨，共入煲，加水8碗，以大火煲滾後，轉慢火煲約一小時左右至蓮子熟爛，加鹽調味即可。

功效：行氣活血。適合頭暈喜臥，氣短自汗，四肢倦怠不溫，胃口不佳者。

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







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