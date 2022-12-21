加入最愛專欄 收藏文章

世界上不單只有新冠肺炎一種疾病，病毒有千千萬萬種，大腸裏面都有上億細菌！入冬後，天氣陰陰濕濕，流行性感冒又來襲！甚麼病都要打疫苗？中醫話：「正氣存內，邪不可干」。當人體正氣受外邪入侵，便會感冒，故中醫治療及預防流感以「扶正袪邪」為主。註冊中醫師張立彤表示，病毒往往會攻擊人體最脆弱的臟腑。近年，病毒性心肌炎的發病率有上升的趨勢，大家應加以警惕！

留意細節及時發現

病毒性心肌炎可由多種病毒感染引起（常見如柯薩基病毒B、流感、副流感），這類病毒都有一個最顯著的特徵———嗜心性。加上最近感冒高峰期，大家一般難辨兩者。絕大多數病毒性心肌炎患者初發病時僅表現為發熱、咽痛、全身肌肉酸痛、腹瀉等症狀，很多人只吃一些感冒藥，忽略休息，直至發生心臟衰歇才被送到醫院。病毒性心肌炎輕者、局限性病變者可毫無症狀；重者則可能心率失常，以致發生反覆暈厥，甚至猝死。大多數患者經過適當治療後痊癒，不遺留任何症狀或體徵。防治病毒性消化道和呼吸道感染是預防這病的關鍵。如在感冒或腹瀉的急性期或起病1至3周內出現心慌、氣促、心前區不適，應及早就醫，進行檢查及治療。

症狀：

● 發病前曾有發熱、全身酸痛、咽痛、腹瀉等症状，

● 1至3周後現胸悶

● 心前區隱痛、

● 心悸、

● 乏力、

● 噁心、

● 自汗、

● 頭暈等等

中醫點睇病毒性心肌炎？

張醫師認爲，本病屬中醫學「心悸」、「怔仲」、「胸痹」等範疇。清朝著名醫學家葉天士提出：「溫邪上受，首先犯肺，逆傳心包」。可見病毒性心肌炎的發生與感受病邪密切相關。肺、心同居上焦，肺朝百脈，與心脈相通，故肺經受邪，容易累及心臟。中醫治療本病，先辨證論治。根據病情發展的初、中、後期，常見臨床證型可分爲邪毒犯心型、痰瘀互阻型、氣陰兩虛型、心陽虛衰型。近年來也有一些中藥，比如板藍根、連翹、大青葉、金銀花、虎杖等被認為對心肌炎抗病毒有效，但是由於存在較大的個體差異，病人對藥物的反應不盡相同，不可藥石亂投。預防往往勝於治療，尤其中醫特別重視「未病先防，既病防變」，也就是養生以避疫。

「正氣」食療推介

黃耆雪梨茶

材料：黃蓍3錢、蒼朮2錢、防風2錢、甘草1錢、新鮮雪梨1個

製法：所有洗淨材料放入煲內，加適量清水，大火煲滾改用慢火煲半小時，可加蜂蜜或冰糖調味，代茶飲

功效：益氣固表，補肺健脾

人參大棗飲

材料：石柱參2錢、麥冬3錢、五味子1錢、炒火麻仁（碎）5錢

製法：所有洗淨材料放入煲內，加適量清水，大火煲滾改用慢火煲半小時，代茶飲

功效：益氣生津通心脈

當歸烏豆雞蛋湯

材料：全歸片5錢、烏豆（黑豆）1兩、生薑3片、紅棗10粒、雞蛋2個

製法：先將當歸、烏豆、紅棗煎汁煲約一小時，猛火煲滾後加入生薑，再打入雞蛋，煮成窩蛋，最後加紅糖調味即可

功效：溫中散寒，補血養血

註冊中醫師張立彤

為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情