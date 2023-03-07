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三月八日婦女節，各位男士識做啦！春季萬物甦醒，群花相繼盛放爭艷。雖然說「各花入各眼」，但相信沒有人能抗拒玫瑰花。玫瑰花除了象徵愛情，贈送情人來表達對情意外，玫瑰其實還是一種具有很高美容價值和很好療效的一種材料。

天然美容護膚佳品

據說楊貴妃不僅愛荔枝，還特別喜歡玫瑰花。早在隋唐時期，玫瑰花常爲宮廷貴人所用，應用範圍非常廣泛。玫瑰花就是楊貴妃保持肌膚柔嫩光澤的最大秘訣，就在她沐浴的華清池內長年浸泡著上等的玫瑰花。玫瑰香氣優雅迷人，性質溫和，含有多種維生素，主要成分有揮發油和抗氧化物，能有效地清除自由基，能增強肌膚細胞防禦力，令皮膚富有彈性、減少皺紋及，美容效果甚佳。

玫瑰花產地其多，入膳入藥皆以顆粒大，花蕾捲得夠緊，顏色鮮艷，香氣濃者為佳。

以花入茶好處多多

玫瑰花茶是世界上最受歡迎的花草茶，亦很容易買得到泡茶用的乾玫瑰花蕾。中醫藥學認爲，玫瑰色味甘、微苦，性溫。歸肝、脾經，主要作用爲行氣解鬱，活血止痛；治療肝胃氣痛症，常與香附、佛手、砂仁等同用；於治療月經不調，其能行氣解鬱以調經、活血散瘀以止痛，可與當歸、川芎、白芍等同用。

玫瑰花VS月季花

玫瑰花 (左)花托呈半球形與花萼基部合生，萼片被有細柔毛，有別於圖右的月季花 。

玫瑰花產地其多，從外國進口的玫瑰一般花頭較大，花型飽滿，花瓣數量也是遠多於國產玫瑰，一般產自法國、荷蘭、義大利、厄瓜多爾等，售價一般較貴。來自中國的亦分不同等級，還是那句「各花入各眼」。當然入膳入藥，皆以顆粒大，花蕾捲得夠緊，顏色鮮艷，香氣濃者為佳。分錯產地其實無傷大雅，但千萬不要眼花花，認錯月季花爲玫瑰花。玫瑰花略呈半球形或不規則團狀，花托半球形與花萼基部合生，萼片被有細柔毛；月季花呈類球形，花托長圓形，花瓣有的散落，長圓形。一般而言，以玫瑰花入膳爲佳。

爲大家推薦一款，適合春季的心花怒放茶，祝各位婦女節快樂！

材料：玫瑰花2錢、合歡花2錢、菊花2錢、紅棗3粒、陳皮1角

做法：將所有材料洗淨，泡沸水泡茶

功效：疏肝解鬱、健脾燥濕、安神助眠







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