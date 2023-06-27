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俗語話冬令進補，難道夏天不能進補嗎？據註冊中醫師張立彤所講，人體在夏天大量出汗，所謂「陽加於陰爲之汗」，又謂「汗爲心之液」，故當汗大出使津液虧空，容易造成氣陰兩虛的情況，如汗多神疲，體倦乏力，口渴咽乾，身體燥熱，舌紅少苔或舌邊紅等。然而，夏季補氣要避免比較燥熱的紅參類，而西洋參藥性涼不燥熱，很適合在夏天食用，可以清火潤肺，生津解渴。

西洋參只得外國有？

中國應用西洋參大抵始於18世紀初期。西洋參最初進口原產於美國和加拿大，由於西洋參原為進口藥材，所以又稱西洋參、花旗參、美國人參。19世紀後，由於大量採挖，野生西洋參迅速減少，逐漸產生栽培西洋參。至1975年，由中國科學院植物研究所在全國進行多點試驗，基本上取得引種試驗成功。國產西洋參現已引種於吉林、遼寧、黑龍江、北京、河北、山東、陝西、雲南和福建等地。

西洋參原為進口藥材，內地巳引種試驗成功。

點分辨西洋參與人參？

西洋參與人參同屬五加科植物，在植物形態上相似，兩者之不同點在以下幾方面。

莖：西洋參約30cm，人參約60cm；

葉：西洋參為倒卵形或廣卵形，邊緣鋸齒粗大，不規則；人參為橢圓形或長橢圓形，邊緣鋸齒細小；

主根：西洋參藥材主根相對較短，支根較少，表面有密集的橫向環紋及細密縱皺紋；質堅實，難折斷，斷面較平坦。人參主根一般較長，支根多，分叉角度小；質略輕，較易折斷，斷面粉性強。

西洋參之功用

張醫師表示，西洋參味甘、微苦，性涼，有補氣養陰，清熱生津。張錫純《醫學衷中參西錄》有：「西洋參性涼而補，凡欲用人參而不受人參之溫補者，皆可以代之」，說明臨床上已認識到西洋參與人參之功效不同。由於西洋參補氣養陰，潤養五臟，而無溫燥上火之弊端，而被視為補藥中之上品。清光緒時期，慈禧常有脾虛夾濕之疾，太醫考慮調攝不宜燥烈，以西洋參、黨參同處一方。現代醫學研究亦證明，西洋參中皂苷類活性成分，有明顯的中樞神經抑制作用，抗缺氧，抗疲勞，對心血管系統有抗心律失常，增加心肌血流量和降低冠脈阻力等作用。

張醫師提醒，由於西洋參性屬寒涼，能傷陽助濕，所以中陽衰微及胃有寒濕者不宜多服。感冒咳嗽或急性感染有濕熱者，也不宜服西洋參。

夏日消暑洋參茶：

林料：西洋參6克、麥冬6克、五味子3克

做法：將以上材料放入保溫杯內，加入適量熱水，全日代茶飲

功效：益氣養陰

註冊中醫師張立彤簡介

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士，香港大學針灸碩士研究生。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。







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