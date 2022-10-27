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每年10月29日是世界銀屑病日，定立的目的是希望增加大眾對此疾病的正確認識。因為銀屑病患者受到皮膚病情及其共病影響甚大。研究顯示病情對患者的生活質素負面影響接近糖尿、肝病等常見慢性疾病。除此之外，因為暫時仍没有根治方法，甚至有人稱銀屑病為「不致命癌症」，當然我們了解銀屑病是一種免疫系統疾病，並不會傳染他人，本身亦不是癌症，但從此可見銀屑病對患者帶來巨大的影響，所以極需要大眾、朋輩的支持及鼓勵。

圖片來源：freepik.com

銀屑病皮膚上為一塊塊紅色皮損，表面滿布皮屑，輕輕一掃已經可以導致滿地都是，所以不少患者甚少穿黑色衣服，避免白色皮屑留在衣物所帶來的尷尬。而且患處多位於外露位置如髮線、關節外側，令去游泳變得甚為艱難，大熱天時仍然不能穿短褲。社交方面，即使皮膚患處被衣物遮蓋着，但指甲的變形也可令患者與別人握手也倍感壓力。如果同時被其他共病（如關節炎）影響，當中對患者身心的煎熬更是不言而喻。因此，患者跟大眾相比，患上抑鬱、焦慮等心理疾病的風險較高。

銀屑病患者受到不同程度的心理及生理壓力，如朋友或偶遇的陌生人是銀屑病患者，若我們可送上多一些支持和鼓勵，少一些歧視目光，定可幫助患者改善生活。







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