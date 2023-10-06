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隨著社交復常後，慢慢地大眾比疫情時多了與朋友聚會，之前長時間戴口罩時一般女士也較少化妝。現在工作上也未必可以完全在家工作，更多時間要回公司上班，化妝的需要會慢慢回復到疫情前水平。而十月底萬聖節時大人小朋友更可能會使用比較厚的化妝產品，或用上多種不同種類的化妝產品的話，將較容易引起皮膚接觸敏感性或刺激性皮炎。

化妝產品本身已經含有香料及色素等高致敏成分，而皮膚屏障受損，如果本身有濕疹或敏感肌人士則更容易受外物刺激。另外，青少年皮膚較薄較嫩，亦會較易受影響。當化妝時，尤其是選用有閃粉的產品，或萬聖節裝扮顏色一般會十分鮮艷，使用非常厚的彩繪化妝，或如角色扮演時在皮膚上貼上不同的外物，這些多種類，大量地在皮膚上使用均可導致過敏反應，輕則皮膚痕癢、灼熱或紅腫，嚴重的話皮膚更可出現水疱及受感染。

圖片來源：Unsplash

每當萬聖節後總有病人因不當使用化妝品而求診，要避免這些情況出現，大家應小心選擇化妝產品，盡可能選用一些信譽好或之前自己一直使用的產品，不要使用來歷不明的產品。最好購買或使用前也留意產品成分表中有没有自己敏感的成分在內。當需要使用新的化妝產品時，如有數天時間準備的話，可於手臂內側試用小量新產品數天，如没有不適才於面部使用。使用後如有不適應盡快清洗乾淨。即使沒有不適，用後回家也需要徹底卸妝，減少在皮膚上殘留或毛孔閉塞。節日之後數天也應當為皮膚適當補濕，從而修復皮膚屏障。







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