一頭白髪是無法自然地變回黑髮的,能做到瞬間白變黑,只能靠染髮,那也是無可厚非的。

我記得因寫作浪漫喜劇 “When Harry Met Sally” 、 “Sleepless in Seattle” 而聞名的著名電影製片人/導演編劇/劇作家Nora Ephron,在她的暢銷書 “ I Feel Bad About My Neck: And Other Thoughts on Being A Woman” 裏這樣幽默地回應現時流行的 “40 is the new 30/50 is the new 40…”說法:「現在40、50、60歲的女性不會看上去像上一代那樣,是有原因的,那並非因為女性主義或有運動的健康生活模式。而是因為有人發明了染髮」。 又說:「自從染髮的技術誕生後,它改變了一切,但它卻甚少被讚揚。」想來也是,若這世上沒有染髮這回事,可能我們看上去會比現在「資深」/「熟齡」得多。

但市面上染髮劑質素參差,要靚都不能犠牲健康。選購染髮劑,有幾個原則:要懂得看盒裝成分標籤,不要選購含有阿摩尼亞(Ammonia)、對羥基苯甲酸酯(Parabens)的防腐劑、對苯二胺(p-Phenylenediamine–PPD)、甲苯(Toluene)和甲醛(Formaldehyde)。以上五種成分已被證實高劑量使用會對健康有不良影響,由皮膚敏感(痕癢、紅腫)、脫髮、中樞神經受損、到致癌不等。

(iStock圖片)

不要用標榜「永久」(permanant)的染髮劑。市面上有永久(permanant)和「半永久」 (semi-permanant)之分。「半永久」的意思是指顏色會隨著洗頭次數(大約24次)而脫色;「永久」的染髮劑不會因洗頭而脫色,頭髮顏色只會因再出白頭髮而改變。可想而知,「永久」染髮劑含有更重和更多的化學物質。

有十四個研究已報告永久染髮劑和有女性乳癌有關,皆因裏面含有PPD成分。當然,有染髮劑廠商強調染髮劑沒有患癌風險,亦會引用某些研究作支持,但若細心看看這些強調沒有癌風險報告的研究方法,便會看出一些倪端。

那些標榜天然成分的染髮劑,也未必完全沒有問題。首先,香港的廣告法例沒有對「天然」、「有機」等字眼有特別監管。所以「天然」未必是純天然。另外,已有報告記載,有一些天然的成分例如henna,會對某些人造成皮膚敏感。

所以,選購染髮劑,最好揀選非永久性的,而且要盡量避免第一點提到的那五種化學成分。還有一點是,染髮的時候盡量不要塗在頭皮上,更重要的是,不要又塗在頭皮上又逾時,化學物質滲入頭皮毛囊太久,有機會導致毛囊受損,到時染髮導致脫髮,那就得不償失!







