喜歡吃甜品的友人A聽完我說糖是很多疾病的元凶後,揚言為到健康、為到身型:「我要徹底戒糖!」過了一排再相聚,看見她喝咖啡時從手袋裏拿出兩包代糖倒進杯裏,我瞪大眼睛問:「你幹嗎?」她答:「戒糖吖嘛!所以用代糖囉!」

我相信有很多朋友也像A一樣,以為代糖是減肥、戒糖或健康的選擇,實則非也。於2010年6月刊登在 The Yale Journal of Biology and Medicine的一篇學術研究指出,持續用人工代糖如aspartame(阿斯巴甜), saccharin(糖精)and sucralose(三氯蔗糖)的研究對象, 嗜甜和嗜食的傾向(craving for sugar and food)比不用人工代糖的人更要高。亦有研究指出,人工代糖會擾亂胰島素分泌,久而久之,身體會對它們產生對抗性,於是愈吃愈甜,兼且很容易肚餓,吃完又不覺飽,很快又想再吃。所以,若一心以為人工代糖是幫助戒糖的恩物,那就大錯特錯了。人工代糖的甜度比普通砂糖高180至20000倍,吃慣了,它們會令味蕾習慣了那種高甜度而令我們變得愈吃愈甜。

(圖片來源:Unsplash)

陸續已有更多研究發現人工代糖對身體的傷害也不少。加拿大University of Manitoba 教授Meghan Azad在2017於 Canadian Medical Association Journal發表研究論文,代糖並沒有減肥的益處,反而有較高機會出現血壓高、心臟病丶糖尿、新陳代謝、腸道細菌、增加體重和癡肥等問題。2019 年,兩位哥倫比亞大學教授 Hannah Gardener 和 Mitchell S.V. Elkind發現人工代糖增加中風風險。2021 年於Environmental Health期刊發表的 “Aspartame and cancer–new evidence for causation” 研究中,兩位Boston College 的教授, Philip J. Landrigan 和 Kurt Straif, 也找出了另一常見代糖 Aspartame(阿斯巴甜)與癌症的關聯,並呼籲人們要重新檢視人工代糖的安全性。







