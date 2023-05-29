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幽默大師林語堂在其著作 《生活的藝術》中這樣寫道：「一個人大便通暢，就覺快樂，否則就會感到不快樂。事情不過如此而已。」他想說的是，不要把快樂像哲學家那樣想得複雜而抽象，快樂是一種日常生活之事。 是否大便暢通就一定快樂，見仁見智（但至少要感恩自己日日暢通，因為太多都市人受便秘之苦了），但大便不暢通，就一定不快樂。

根據美國Mayo Clinic 的定義，若有以下情況出現，就已經是「便秘」：

一星期少過三次大便

大便乾結、便硬，像小石頭很難排出

經常排便後都有未排清的感覺

要靠幫助才能正常排便，例如要灌腸或如厠時要用手按壓腹部。

（圖片來源：Unsplash）

有統計研究所得，以下的人容易患上便秘︰

(A) 女性比男性較容易有便秘，機率是男性的2～3倍，尤其是更年期過後，女性荷爾蒙下降，會影響腸胃蠕動。

(B) 年過六十歲的男女，每三人就有一人有便秘，排便時不夠氣是其中一原因，另一原因是腸道的平滑衰退，導致腸胃蠕動緩慢無力。

(C) 三餐飲食中，食肉太多，尤其是紅肉，肉類的蛋白質比較難消化，就會給腸胃消化帶來很大的負擔，容易削弱腸胃消化功能。

(D) 很容易緊張的人，現時已有多項研究說明神經元（neurons）在人類腸道比在脊椎還多。為何現在有很多人都形容稱腸道一帶／腹腔神經叢（solar perplex）／中焦是人體第二個腦呢？皆因(1) 那裡神經元非常多；而(2) 腸道和腦幹之間、用來支配消化系統的迷走神經（vagus nerve）是雙向（bi-directional）的。一個人處於緊張狀態(當時人可能不覺或不認) ，腦部負責fight or flight（戰鬥或逃跑）的交感神經就會啟動，這個訊息直達腸道，會令腸道蠕動減慢（因為身體要專注準備戰鬥或逃跑) ，所以緊張的人通常都有排便不通的情況。

(E) 經常忍便的人， 有些人由於各種原因，有便意不立即排便，強行忍便，於是乎，大便被迫留在大腸。而大腸的功能是吸水，會把留在大腸的大便水份吸乾，大便就會變硬，之後更難排出，長期忍便的人就會形成惡性循環，久而久之有機會在體內形成痔瘡或大腸癌。因此，大家要明白，剎那的「便意」不是永恆，它很容易「一閃即逝」，有的話要珍惜，馬上排便！

有很多便秘的朋友都有以下疑問，包括︰



(1) 「一便秘就吃瀉藥，這樣好不好？」

(2) 「為甚麼吃很多蔬菜，還是排便困難山？不是説纖維能對便秘有幫助嗎？」

(3) 「為何食了一大堆高纖維條、高纖餅乾、果乾，還是毫無改善？」這些都是很常見的問題，下星期再解拆。











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