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10月8號打後就是秋天轉入「寒露」的節氣。《月令七十二候集解》：「寒露，九月節，露氣寒冷，將凝結也」。一進入寒露，露水更多，晚上空氣開始有寒意，萬物除寒氣增長，逐漸蕭索。這個節氣一開始，自然界的陰陽之氣會出現變化，陽氣會退、陰氣漸生，所以身體本身是陽虛、或體質較虛弱者，要在寒露節氣更加注意如何保養身體。有兩大方向要在此節氣特別注意︰

（1） 注意肺臟和氣管的保養︰

肺為五臟中之嬌臟，容易在入秋後受損。故要防秋燥，辛辣之食物如葱、薑、蒜、韭、椒等，又或煎炸之烹調方法如燒烤、火鍋、炸物等，都容易加劇肺燥。肺在秋天一傷，冬天就長手尾，肺是人體最嬌柔之臟，不能過燥，一入秋就要多加留意。

（2） 注意腹部保暖︰

這陣子有很多朋友都有腸胃不適的經歷，明明沒有吃過生冷肥膩之物，卻無端端腸胃不舒服。此時若用手掌摸一摸胃部和腹部的位置，會發現那處的皮膚溫度是冰涼的，那是胃寒發出來的寒氣。人體肚臍部位的皮膚其實是最薄，最容易入風受寒，秋天氣溫其實已帶有寒氣，若防護不當（例如換衣服時或洗澡前後脫衣／穿衣的動作慢了、裇衫中間鈕扣之間的縫隙入風、又或少女們穿著露臍裝等），寒氣最容易通過肚臍直中腸胃，那就會導致急性腸胃炎、腹痛、瀉嘔吐等身體不適。所以秋天的腸胃問題，未必一定是「食錯嘢」引致，反而容易是寒氣入了腸胃、削弱了腸胃功能而引起。故平時腸胃虛弱的朋友，一踏入秋天要更加注意腹部的保暖。

（圖片來源︰Envato Elements）

腸胃脾虛的朋友，可多艾炙神闕穴（即肚臍之位置），此神闕穴屬任脈，位於臍中，它皮下沒有脂肪組織，卻有非常豐富的神經末梢和神經叢，可為四通八達，通五臟六腑全身經絡，是人體最大的能量庫，所以稱之為「神闕」，因意指「神氣通行的門戶」。

神闕是人體元氣的根本，古醫遇有人中風不省人事，除按人中之外， 會灸神闕穴。此穴通常不用針，用灸法最好，能補中氣、陽氣和調節全身氣血循環，對脾胃虛寒、陽氣不足、容易腹瀉、消化不良、肚子經常發出流水聲、四肢冰凍患有婦科疾病等的朋友有非常大的幫助。神闕穴，每天艾灸15至20分鐘已可。若嫌燒艾灸條不方便或味道濃郁，可用優質艾灸貼，每天把艾灸貼整塊貼在肚臍的位置20分鐘以上，那就可以在秋天這個時分做好暖腸胃兼補陽氣的保養功夫了。



