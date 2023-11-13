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香港的生育率近期成了這個城市的關心焦點之一。一個地方的生育率低，有兩個可能性，一是年輕父母生育意欲低，當中涉及社會因素，這方面不在此文探討之列；另一可能性是年輕父母有生育意欲，但生理生育能力下降了。我自己也認識幾對三字頭夫婦，努力了很多年，卻仍未成功，二人做足身體檢查，雙方生殖器官結構上正常。

生育是要靠男方的精子和女方卵子俱健康才能成事。今天先說男性一方。有一年輕夫婦走來問我：「服食那隻藍色丸子幫到手嗎？」這個問題反映到一些人對藍色丸仔的迷思。坊間男士經常視那隻藍色丸仔為男性恩物，但其實那隻藍色丸仔，只能輔助已經在性興奮狀態的男士勃起的那個動作而已。要知道男性的生育能力，除了其勃起功能和性功能之外，更要看他的精子數量（sperm count）和精子活力度（ sperm motility），性功能正常，不代表那位男性的精子數量和活力度就是達標，而那隻藍色丸仔，不能改善精子數量和活力度，換句話說，根本不能幫助男性的生育能力。

要增強男性的精子數量和精子活力度，首推鋅（zinc），我們已有足夠的醫學報告證實它能促進男性生育力。鋅（zinc）其實是人體代謝必須的第二大微量元素，有大量研究發現，不育男性的精液裏頭，含鋅量非常之低；亦有另外一些研究發現，當不育男士每天補充適量鋅的時候，他們精子的數量和活躍度都有明顯改善 。 [Zhao, J. et al.（2016）. Zinc levels in seminal plasma and their correlation with male infertility: A systematic review and meta-analysis. Scientific Reports, 6: 22386.]

人的身體不會儲存鋅，所以要每天補充，以下的食物含鋅量相當高: 蠔、蟹、蝦、牛肉、南瓜籽、豬肉、火雞和扁豆（lentils）。又或每天服用50mg 的鋅（zinc）補充丸也可。

鋅（zinc）亦被大量研究證實可強化免疫系統，所以這個第二大微量元素，對男女都有幫助。







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