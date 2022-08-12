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心理攻防戰 - 梁若芊

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2022-08-12

復元／復原的過程（上）：經歷創傷事件後，能恢復元氣回復原狀嗎？至少有新領悟！

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　　這一陣子，「復元」二字不但出現在個人從突發事件或創傷經歷中走出來的目標和過程，也是大社會從疫情變化中自我期許可以走進的下一階段。

 

　　根據字典解釋，「復元」和「復原」都有恢復元氣和恢復原狀的意思。

 

　　從心理上的復元角度，兩者皆重要。要從震驚、恐慌、憤怒、沮喪、傷感、焦慮、擔憂等情緒中平靜過來是第一步。這包含了接受現實，承認事已至此，只有接受。這可以令我們平靜些，但心底裏，仍有無限傷感失落和無助，日常生活仍是停滯下來，沒精打彩。

 

《鯊魚》劇照

 

　　恢復元氣似乎是合理的第二步。開始有少量動力，開始有點正能量，希望可以回復部分正常生活。這就是各界最常的建議：做些運動以提升動力，找些有興趣的事去看去做以增加正能量等等。這些都是從一潭死水的狀態中走出來的方法。

 

　　但是，要恢復原狀就要多加考慮。在重大打擊創傷之後，要返回以前的無憂無慮，一片好境興旺是談何容易。心理治療人士會說：不一定需要返回原狀，而是做一個有經歷的你。

 

　　帶著這些經歷，我們會對人生、對身邊的人、對世界都有新的領悟，可能是帶點灰黑，但這就令天真快樂的我帶著多一點世故和現實。所以這個原狀可能只是以前的七成，但你卻多了三成經歷、老練和成長。

 

（下期續）

 

 

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