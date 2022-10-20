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不少人認為新冠變種，會愈變愈死得人少，變成是流感一類，可以放寬管制，一切復常。但死得人少不等同害得人少，新冠和流感就像猿人與人類，似一樣，實兩樣。最大不同是後遺症。

疫肆虐近3年，香港累計逾183萬人確診。中大醫學院院長陳家亮估計，本港可能有逾百萬人患新冠後遺症（「長新冠」）。根據中大一項關於長新冠的研究顯示，在7,000名受訪的康復者中，受精神及情緒問題困擾的亦不少，包括失眠、焦慮和抑鬱等（佔30%至40%），以及記憶力變差、難以集中精神（佔40%）等。

（iStock圖片）

讀者應該對這類研究結果，不會感到詫異。筆者多次在本欄提及，新冠病毒侵害的不只是肺部，還有其他器官，而令人較容易忽略的，正是它對腦部及神經細胞的損害。

2020年底，《紐約時報》已曾報道，新冠肺炎對精神疾病造成影響的數宗典型案例：一、被害妄想症。美國一名30歲的建築工人受感染後，覺得家人要謀殺他，為了「自衛」，他勒死「想謀殺他」的家人；另美國北卡羅萊納州一名36歲的護老院員工感染後，認為自己的3個孩子會被綁架，於是做了一些令人無法理解的行為。

二、幻聽。美國一名42歲的女士新冠病徵輕微，但康復幾個月後卻出現幻聽：有聲音叫她自殺，又叫她殺死自己的孩子。無論是妄想被害、幻聽，又或者突然變得偏執等種種精神受到干擾的情況，都是精神及情緒疾病，這比中大上述研究所涉及的範疇，以及所臚列的徵狀及影響，更大、更多，也更深。

醫學期刊《刺針》報道，去年法國有深切治療部(ICU)醫生進行的一項研究發現，在40名病情較重、年齡中位數63歲的ICU新冠患者中，精神病情並不輕，而且有65%是相對年輕的患者。

（iStock圖片）

美國不少精神病學權威疫情初期已發現，新冠對神經及精神健康所造成的影響，並呼籲大眾要關注精神健康，及早就醫。美國約翰斯霍普金斯醫院（The Johns Hopkins Hospital）深切治療部醫學副教授史提芬斯（Robert Stevens）早於2020年6月已指出，大部分新冠病人沒有咳嗽，甚至不感到疲倦，反而可能出現意識混亂，故他認為新冠同樣是神經疾病的大流行。

與中大上述研究相類似的，還有英國一項於2020年首季關於新冠病人的調查。調查顯示，多達36%患者有焦慮、抑鬱、痛苦，還有創傷後遺症等明顯的精神病徵狀，而且近半（49%）是60歲或以下，並有年輕化的趨勢（見圖）。

（由作者提供）

歐洲病毒及傳染病學專家、生物技術公司首席科學家董宇紅博士指出，精神狀態也會增加患長新冠機會。有項研究希望從3,000個病例中，找出康復者有哪些因素患長新冠的機會更高。表列精神方面的憂慮，導致患長新冠的風險，明顯高於由健康問題所引發的風險（見表）。

（由作者提供）

所謂「七分精神三分病」，大家還是不要過分擔心或焦慮，要相信自己的免疫力。香港醫院藥劑師學會估計，冬季會再爆疫情，建議成人盡快打第4針。不過，學會最近一項調查顯示，受訪約150名家長中，有47%家長指沒有或不會讓子女接種新冠疫苗，值得社會關注。

最重要的是，不要以為新冠就是流感，沒有甚麼大不了。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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