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等待新冠疫情過去，不少人早已等得很不耐煩，當聽到古有「大疫不過三（年） 」之說，便開心不已。事實上，自2020年初，武漢爆發疫情至今，還有1個月便屆3年，根據「疫不過三」之說，新冠也真可「疫不過三」？

（圖源：iStock）

既然此說源自中國，且先看看中國歷史上的疫情。早於春秋戰國時期，多個諸侯國已常爆疫，「四時皆有癘疫」；當時已能辨別出傷寒、瘧疾、痲瘋等傳染病。至東漢末70年間，較大規模的疫情多達16次。曹植在《說疫氣》形容建安廿二年的大疫：「癘氣流行，家家有僵屍之痛，室室有號泣之哀。或闔門而殪，或覆族而喪。」可見疫情之慘烈。

中國經驗 : 疫不過三

據張劍光《中國抗疫簡史》所說，魏晉南北朝是中國第一個爆疫期，約有35次，即每5.8年就有一次疫情；隋唐五代共有疫病30多次；兩宋共有51次，而南宋爆疫次數又超過北宋；元代有30多次，曾出現一疫死90萬人的紀錄。

明、清疫症流行，達到高峰。整個明代爆疫180多次，平均每2.34年中就有1年疫病流行；清代共267年，史載爆疫年數共134年，每約2年爆疫1次。單看明、清紀錄，的確平均兩、三年便爆疫一次，看來只視乎規模，以及怎樣計算、定義何謂「大疫」。

再看世界歷史：公元前430年至公元前427年，希臘雅典爆近半人口死亡的瘟疫；公元541至599年，查士丁尼瘟疫（即第一次鼠疫大流行）爆發，期間5次鼠疫全在3年以內；1629年至1631年，米蘭爆發逾25萬人死亡的大型瘟疫，以及1665年的倫敦大瘟疫(鼠疫)等，都僅持續了約兩年的時間，而近70年來，大家較熟悉的疫情都真「疫不過三」（見表1）。

表1

不過，另還請看看以下「疫可過三」的例子：兩次鼠疫大流行（1347-1351及1855-1960年）、霍亂、肺結核等，都長期困擾着人類健康（見表2），其中6次霍亂，由6至17年不等，全都遠超3年之限。其實，除天花外，以上提及的疫症至今並未完全絕迹，可見「大疫不過三」並非絕對，而「三」或是個約數，也可能會較短或更長。

表2

新冠病毒肆虐至今，已造成全球逾6.3億宗確診，660萬人死亡。國際學術期刊《自然》引述來自112國家，386名研究人員、臨床醫生及政策顧問組成的專家團的研究，就着公共衞生及社會措施方面，發表了41份共識聲明及57項建議，呼籲各國政府採取協同策略，確保疫苗公平分配，消除疫苗不平等。在疫苗、救治分配上，全球行動須統一。

有別於致命率高達11%的沙士般兇猛致命，新冠的Omicron雖看似「人畜無害」（致命率僅0.01%-0.1%），即使與新冠原始病毒比較，也似較「溫馴」（見表3），但它仍可致命！更莫說不幸患上「長新冠」時的遺害。

表3

無論「大疫不過三」是否屬實，但下句「過三必有殃」則會是管理不善而造成的人禍。今時相信「與病毒共存共抗」才是實事求是的態度，既然大部分人仍不能肯定，新冠會否像流感般輕微，各國專家及政府還不如未雨綢繆，促進國際合作，加快做好準備，應對有可能出現的新病毒株；同時，恢復經濟，開放經濟。作為普通市民，大家須做好自己：打齊針，戴好口罩，便勝過賭大細般，估一估「疫會不會過三」。







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