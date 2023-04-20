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無論流感抑或新冠等病毒病，均屬於中醫「時疫」或「厲氣」範疇，早在明、清兩代的《溫疫論》和《溫病條辨》等中醫經典著作，就有防治方案記載，可知中醫防治流感等各類病毒病所用經方，實踐驗證經年有效。

中醫預防要點

1、虛邪氣濁，避之有時

保持環境清潔和通風，儘量減少到人員密集、空氣污濁的場所。天氣多變，時暖時涼，應注意根據溫度環境變化適時增減衣物。

2、飲食有節

飲食清淡、忌肥甘厚膩之品。

3、適當鍛煉

適當八段錦、太極拳等鍛煉，使肺氣得以舒展，宣降適度。

（iStock圖片）

4、保持精神舒暢

心抑感神不寧，悲憂傷感，易導致氣機逆亂，氣鬱化熱，保持情志舒暢很重要。

《廣東省2023年春季預防流感治未病指引》

因應流感的傳播上升，中國中醫藥局研究制定了《廣東省2023年春季預防流感治未病指引》的防治指引。其中包括用藥及食療部分，由於流感與普通感冒不一樣，主要表現在症狀較重﹑發展較快﹑傳染性強，針對不同證型臨床表現，在藥物治療上，中醫用藥以三因為基準，流感病毒多變，藥不可亂服，但治未病的食療藥膳方，則不妨一試，現節錄食療參考預防方如下：

（一）清肺潤燥防感湯

適應人群：適合體質偏熱，易咽乾、咽癢、咽痛，心煩，口鼻乾有痰，小便黃，大便偏乾，睡眠不安的人群。

材料：豬瘦肉300克，南杏仁10克，北杏仁10克，枇杷葉5克，燈芯草1紮，蜜棗3個，生薑3-5片，食鹽適量

做法：豬瘦肉洗淨，焯水。鍋內加水煮沸，放入所有食材，大火燒開轉小火煲45分鐘，調味，即可飲用。

功效解讀：南杏仁又稱甜杏仁，味道微甜，具有潤肺通便、止咳化痰等功效。北杏仁又稱苦杏仁，具有清燥潤肺、止咳平喘的作用。蜜棗補血、健胃、益肺。燈芯草味甘淡性微寒，能清心除煩利尿。枇杷葉味苦性微寒，清肺止咳、降逆下氣。本膳可清肺潤燥，預防流感。

（二）紫蘇葉飯團

適用人群：適合平素氣虛、偏寒人群，衛表不固，易疲乏、易患風寒感冒，症見怕冷、惡風、流清涕等，或有脾胃滯脹的人群。

材料（2-3人份）：南瓜100克，洋葱1個，土豆300克，白米飯2-3碗，新鮮紫蘇葉數十片，食用油、食鹽、胡椒粉少許。

做法：熱油起鍋，放入洋葱丁炒香盛出備用，倒入土豆翻炒，土豆變色後倒入南瓜拌炒，待南瓜變軟後，倒入適量白開水沒過食材，燉煮5-10分鐘。加入米飯攪拌，撒上黑胡椒粉和食鹽，繼續燜煮3分鐘，關火，將食材盛出，拌入洋蔥。將米飯捏成飯團放在乾淨的蘇子葉上，吃的時候一起包上即可。

功效解讀：紫蘇性味辛溫，具有發表散寒、芳香化濕的功效，對於風寒感冒、腸胃積滯都有幫助。紫蘇葉飯團能行氣祛濕又清新可口，還有一定預防感冒的功效，適合今春食用。

（三）木棉花化濕湯

適用人群：適合氣虛偏濕，平時易疲乏、肢體沉重、消化不佳、易胃脹腹滿的人群。

材料：豬瘦肉350克、赤小豆、紅腰豆各50克，乾木棉花2朵，陳皮1瓣，生薑3片，食鹽適量。

做法：豬肉切塊，加適量清水煮沸，放入所有材料，小火煲1小時調味即可。

功效解讀：春季為肝主氣之時，木棉花味甘、淡、性涼，具有清熱利濕解毒的功效。赤小豆味甘、酸、性平，能利水除濕，和血排膿、消腫解毒。本食療方可健脾祛濕，提升免疫力，預防流感。

（四）川芎土茯苓紅棗魚頭湯

適合人群：適合平素瘀濕互見，易感冒易頭痛，頸肩僵硬，或見肢體麻木的人群。

材料：川芎15克，土茯苓30克（或鮮土茯苓60克），紅棗（去核）3個，生薑5片，大魚頭一個、豬瘦肉100克，花生油、食鹽適量。

做法：大魚頭香煎至兩面微黃，然後倒入適量溫水，煮10分鐘至魚湯變成乳白色。把所有材料和魚頭、魚湯放入湯鍋內，大火燒開後轉小火煮1.5小時，食鹽調味即可。

功效解讀：祛風除濕，活血止痛。流感高發期，川芎魚頭湯可以祛風，土茯苓除濕解毒，配姜棗和營衛解表。整個湯品不但對預防流感有所裨益，還可有緩解肝鬱、血虛、風濕所引起的頭痛的作用。

（五）粥羹茶飲食療方

如已經感染流感並已痊癒，下面的食療藥膳方，可有效提升自身免疫力，恢復身體機能，也可以作為預防方，避免再感染流感或其他傳染病如新冠或感冒等。

1、蓮子百合粥

做法：蓮子50克，百合30克，稻米120克，加水煮粥

功效：健脾潤肺

主治：肺胃氣陰兩虛，口乾、咽乾、納差，可用於預防流感，也可以用於熱病後氣陰兩虛。

2、山藥薏米粥

做法：鮮淮山60克，薏苡仁30克，新鮮橘皮絲6克，稻米120克，加水煮粥

功效：健脾化濕

主治：脾虛濕盛，納差、便溏、腹瀉，可用於脾胃虧虛者或熱病過程中嘔吐、腹瀉者。

3、川貝雪梨羹

做法：川貝粉6克，新鮮雪梨30克-60克，百部10克，蜂蜜15克，冰糖10克，加水適量隔水燉30分鐘

功效：養陰潤肺、化痰止咳

主治：熱病津傷，乾咳、少痰、口乾、咽乾，可用於流感過程中或後期肺陰不足、熱邪不盡者，也可用於肺陰虧虛體質的流感預防。

4、銀耳雪梨羹

做法：銀耳30克，新鮮雪梨30-60克，桔梗6克，甘草6克，冰糖15克，加水適量隔水燉30分鐘

功效：潤肺養陰

主治：肺陰虧虛，口乾、咽乾、咽痛。

5、銀菊茶

做法：銀花6克，菊花10克，冰糖10克，開水泡茶

功效：疏風清熱

主治：頭腦發熱、怕風、眼乾心煩。

6、菊花茶

做法：菊花15克，蜂蜜10-15克，泡茶飲用

功效：疏風清熱、養陰生津

主治：眼睛乾澀、口乾、心煩。

7、薄荷生薑茶

做法：生麥芽30克，薄荷6克（後下），蟬蛻6克，生薑3片，大棗3個，炙甘草6克，煎煮作茶飲用

功效：和解樞機，透邪解鬱

主治：熱邪稽留，身熱不解、時寒時熱、汗出不暢、胃脘痞悶。

在面對各類傳染性高的病毒病，根據過去數年的經驗，最佳的預防方法是多休息、少聚集、多喝水，保持個人及環境衛生；時刻保持心境寧神樂觀，勤洗手和戴口罩，更是個人日常祛病防禦的有效方式。

資料來源：

《廣東省2023年春季預防流感治未病指引》；中山大學附屬第一醫院通告

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。







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