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社會復常，但新冠其實依然活躍。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華早前在電台表示，近期感染新冠而需要入院的兒童年僅3至5歲，都從未接種疫苗。他提醒家長，兒童要打齊3針疫苗才有保護作用。

原本以為「醫生，唔打針得唔得呀 ? 」這問題，以今時的家長的智慧，在兒女健康與疫苗副作用之間，不難決定，卻原來有不少家長誤以為，子女確診後便毋須打針。關日華強調，確診後仍要多打兩針。因為部分病童感染新冠會併發嘶吼症，延遲診治可能引致氣管閉塞，甚至死亡。

在關日華跟進約千名曾感染新冠的兒童中，有8%患長新冠，影響不同器官、神經中樞系統及呼吸道。部分被影響記憶及認知，導致學習遲緩，並持續6至9個月。因此，家中有幼童受感染，家長切勿掉以輕心，必須盡快求醫。

長新冠致神經性新冠

不單兒童要打齊3針以防重症及死亡，雖不是完全防感染，但成人對新冠也不可鬆懈。美國衞生及公共服務部前顧問亞歷山大博士（Dr. Paul Alexander）最近一項研究指出，愈來愈多臨床數據均顯示，約4成新冠患者會出現神經系統症狀，這將造成病毒性腦炎。長新冠患者則會引發慢性神經發炎及神經創傷，而引致「神經性新冠」（Neuro-COVID）症候群。

研究團隊有此假設 : 新冠病毒造成線粒體功能障礙，令線粒體的內在細胞凋亡，繼而導致小膠質細胞及神經細胞死亡。他們研究了新冠病毒刺突蛋白接觸大腦免疫細胞之前和之後的影響，發現新冠刺突蛋白導致創造能量及刺激免疫反應細胞的線粒體，出現大規模的功能障礙。簡單來說，新冠病毒（刺突蛋白）會攻擊大腦並造成傷害，後果嚴重。無論任何年齡人士，都需要認識到新冠的殺傷力，它絕對不是普通的傷風感冒。

3D模擬的線粒體細胞動畫

儘管香港仍有不少兒童及長者未打齊針，但港人對接種疫苗的態度普遍仍正面，與美國迥異，尤其是美國俄亥俄州，時至今日還有很多關於疫苗的爭議，甚至訴訟，例如有指民眾及時打針會更容易被感染，又或有人因打針而申索工傷賠償等，都可說是新冠引發的社會噪音、另類的「後遺症」。

寧中招亦不打針？

俄亥俄州克利夫蘭診所的研究人員發現，與未接種疫苗的人相比，接種了「最新」的二價疫苗的人被感染的風險更高。其中關鍵，可能在於「最新」的定義。他們又認為，感染新冠會比打針有更強大的保護，筆者實不敢苟同：不幸中招乃無可奈何的事，但若以為「拚死無大害」，不照顧好自己健康，便屬愚不可及。

打針和戴口罩是防疫兩大法門。關於後者，南韓首爾大學有研究指出，生得較醜的人會在重要場合，例如工作、面試等，更傾向戴口罩。筆者只希望這個「醜人戴口罩」的「權威」理論，不會令包括新冠在內的呼吸道疾病再爆疫便好了。

醜人才會戴口罩？

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