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目前香港流感持續活躍，多名幼童染流感，病情嚴重；急症室求診者近日急增20%，料都與流感有關。不過，流感固然要防，但也要防新冠病毒病捲土重來，只因新冠與流感最大的分別，不在其致命率而在於其後遺症。

新冠疫情以來，國際醫學界一直研究，部分新冠康復者會出現其他醫療狀況的成因，包括心血管疾病、凝血功能障礙、潛伏的病毒被激活、糖尿病、「長新冠」等。所謂「長新冠」是指新冠患者康復後，有數周至數月，持續出現身體、認知及心理健康的損害，約有15% 的患者會出現「長新冠」症狀。

病毒 RNA 可在體內 2 年

醫學研究論文平台medRxiv 早前發表了一項未經學術討論的預印本研究（preprint study），指出病毒 RNA 可在新冠康復者體內存在 2 年。該項研究是為24 名新冠康復者，進行正電子斷層全身掃描（PET Scan），結果發現感染新冠後數年內，康復者體內各種組織的淋巴細胞----T 細胞持續活躍。

PET Scan是一種影像檢測，透過注射顯影劑後的顯像，醫療人員便可評估新冠康復者的組織及器官功能，從而了解其正常和異常的新陳代謝之餘，也可精準知道病灶所在。

PET Scan有助醫療人員精準知道患者病灶位置。

該項研究發現，新冠康復者的脊髓、骨髓、鼻咽和肺淋巴組織、心肺組織，以及結腸或直腸的腸壁等均會受影響。與女性相比，男性康復者的咽扁桃體、直腸壁和肺淋巴組織受影響的機會又更大。

研究人員相信，免疫狀態（T 細胞）持續活躍是對人體組織及器官的功能，造成負面影響的潛在因素。這可能解釋了部分新冠康復者有後遺症，甚至永遠不能「復常」的原因。

筆者說「可能」是因為這項研究尚未經學術討論及驗證，而且有一些局限性，包括樣本小、相關研究有限等。儘管如此，為安全計，「感染新冠手尾長」這說法，便寧可信其有了，何況另有研究也發現，新冠和長新冠可能與感覺神經元（sensory neurons）受損有關。

MIT : 損害感覺神經元

在中樞神經系統中，感覺神經元負責嗅覺、味覺、觸覺、疼痛及感知溫度，新冠對它們的損害，可能便導致感官受損。美國麻省理工（MIT）近日一項研究除發現新冠會令感覺神經元受損之外，還發現受感染的神經元會釋放病毒蛋白，如刺突蛋白等，而不是新冠病毒釋放病毒蛋白。

此外，個別新冠患者也可能誘發免疫系統疾病，如肥大細胞活化綜合症（Mast Cell Activation Syndrome, MCAS），以及輕微凝血而引起的感覺問題及其他症狀，包括胸痛、心悸和氣促等。與MIT的研究互相呼應的，還有在《刺針》的《eClinicalMedicine》上發表的一項英國研究。這項與腦霧有關的研究也發現，長新冠患者在記憶、專注力、推理、思考應對、運動控制等能力都會下降。

流感有威脅，新冠更可怕。兩病都要防，適值防疫季節，不可鬆懈。

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