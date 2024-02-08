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立春剛過，人人都希望新的一年，五穀豐登，豐衣足食，身體健康。但現代人日常生活的飲食，與健康甚至養生觀念，卻又是背道而馳。有提倡減食五穀主糧，換來最不該吃而又吃的最多的東西，如多吃各類副食、咖啡、甜食等，最後身體出了毛病，反過來又服用各類保健品補充劑，用作每天調養身體的營養補充。間接導致脾胃虛寒，身體柔弱。

養生之道

《黃帝內經》裏一句話：「五穀為養、五果為助、五畜為益、五菜為充」，五穀被列為優先護養身體兼具養生的首要食品。意思是說：人類以穀物主作為食糧，是賴以生存的根本，而水果、蔬菜和肉類等等都是作為主食的輔助、補益和補充。

現代營養師認為多吃主食發胖，建議日常應儘量減少主食，吃飯的時候吃肉、蔬菜、水果都差不多飽了，主食幾乎需要省略，理由是吃主食會發胖。

中醫認為肥胖並非是因為吃多了主食引起的，而是身體氣血不足，無力運化濕邪痰飲造成的，反過來濕邪痰飲卻是因為少吃主食，多吃了其他的副食品造成的。中醫理論，魚生火，肉生痰，粗茶淡飯保平安；暴飲暴食享口腹之慾，形成惡性循環，身體健康每下愈況。

五穀養生

過去形容一個人臉色難看為滿臉菜色，因為那個時候糧食匱乏，很多人是用瓜菜代替糧食。現在糧食雖然不匱乏，但很多人覺得糧食不過是熱量營養的補充，既然肉、蛋、奶之類的美味食物，以數字計算已能提供足夠的營養，那就讓這些代替主糧食好了，其實，不吃主糧是犯了養生大忌。

五穀為養是指脾胃運化水穀精微，才能產生氣血和能量供應全身所需。脾胃是後天之本，氣血生化之源，是五臟六腑的本源，可認知為人體活力的發動機，脾胃不好的人，更要抓緊養生調理，不然後果比較嚴重。

很多人每天都大魚大肉，美食不缺，晚飯還大吃大喝，但吃進去的東西都變成了痰濕等垃圾廢物，不利健康，根本就沒有轉化成無形的氣血和能量，體形變得愈來愈胖，要麼消化不良，到頭來豐盛的飲食，反而導致氣血不足。

減肥減主食

很多人為了減肥，不吃主食只吃水果、蔬菜。因少了穀物主食，自然氣血不足，這樣減掉的不是肥，而是氣血，是生命。減肥後乏力、脫髮、胃口不好、月經不調、不孕、早衰等都找上門來。脾胃是氣血的來源，食物是氣血的原料，絕不是任何的藥物、補品或者保健品所能代替。

社會發達，人們對食物要求最大變化就是過於精細。細糧由於過度加工，剔除了影響口感的膳食纖維，也同時去掉了各種維生素礦物質，營養價值大大下降。長期吃細糧造成營養不平衡，對健康不利。

粗雜糧保健康

按健康膳食研究建議，在一天約250克至400克主食中，粗雜糧應佔50克至100克，即約百分之二十左右。

粗糧有如下三類：

1、穀物類：指玉米、小米、高粱、燕麥、大麥、蕎麥等，沒有經過精加工的稻穀或小麥，即糙米和全麥。

2、雜豆類：黃豆、綠豆、紅豆、黑豆等各種豆類。

3、塊莖類：紅薯、山藥、馬鈴薯、芋頭等。

小米大米補虛弱

身體虛弱的時候，小米是最好的補藥。小米在米中個頭最小，穀物中數小米的生命力最強，最具有生髮之性，號稱五穀之王。病後虛弱的人，做月子的女人，腹瀉的人，第一要吃復原補充的食品首選小米，而小米粥最能養護脾胃。

小米粥煮好後浮在最上面的滑滑的膏油是精華重點，對於脾胃虛弱的人可是最好的補品，小孩子如果拉肚子，可以試試，有效管事；如加一點兒紅糖，更添味、療之效。

小米粥浮面的膏油

大米粥性偏涼，滋陰效果最好，夏天出汗多，或者發燒時最滋養身體的就是大米粥的粥油。

山藥養護脾胃

按中醫學山藥解：色白入肺，味甘歸脾，液濃益腎。能滋潤血脈，固攝氣化，寧嗽定喘，強志育神，性平可以常服多服。

山藥蒸、煮來吃比較好，不建議炒烘入饌。山藥可以和各種穀米一起熬粥。養護脾胃來講，小米山藥是絕配，日常用鮮品、乾品山藥煮水喝都能收健脾胃的功效。

小米山藥粥

小米、山藥藥效互補，小米山藥粥對養護脾胃速見其效，山藥自古被視為物美價廉的補虛佳品，久服之耳聰目明，輕身長肌延年益壽。

紅豆薏米粥

紅豆、薏米是傳統的祛濕藥食同源材料，紅豆薏米粥主要針對濕熱體質，但就算是濕熱體質，也不能長期服用。薏米性寒涼，有利下作用，紅豆薏米長期服用會大傷陽氣，損害脾胃功能，導致脾虛、便溏、痛經等。注意寒濕陽虛、氣虛不足的人，孕婦、經期的女性更避免多喝。

需要注意的是粥對於身體療養好處多，對病人復元調理有一定的效益，但血糖高的人要注意控制著吃，吃粥對澱粉極易吸收，導致升高血糖快。

歲晚新春，聚餐飲宴多，重脂味濃食品少不了，加上活動頻繁休息少，消化不良，無形中加重了身體負荷。考慮一下餐宴之餘，吃一些清淡的米粥米飲，多一點穀物到肚，未嘗不是給脾胃一個休養的空間。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。