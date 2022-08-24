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軟骨功、大胃王、郁耳仔，相信大家在日常生活中都看過不少這些奇怪「特異功能」！不過，你又想唔想像到有人可以聞出文字的味道？綜合外媒的報道，外國就有一名男子患上罕見的神經系統疾病，當他聽見和看見文字後就會聞到味道或有畫面。他更分享了自己對名字的評語，好像是Alice像蘋果片、Donald Trump像被壓扁的橡皮鴨等等。即睇有無你的英文名啦！

（圖片來源︰Pexels）

23歲的英國男子Henry Gray確診患有「詞彙－味道聯覺」（Lexical-gustatory Synesthesia），屬於一種罕見的神經系統疾病。據了解，全球只有0.2%的人口患有此病，患者能夠把文字和味道連結，感受文字的味道。換句話說，患者看到任何字詞都會產生相應的味道或感受。

（截圖至訪問影片）

大家會好奇，是否所有文字都會有味道呢？不是！對Gray而言，大部分文字只感應到雜音，只有名字有特別的感受！他是一名調酒師，每當檢查顧客身分證的時候，味覺和嗅覺都會產生強烈感受。這樣聽來好似幾得意，但是原來都對生活帶來困擾……他說，有時會因為不好的味覺連結而直接排除別人於日常生活外，好像是「Kirsty」像尿味，令他抗拒跟任何叫Kirsty的人做朋友或情侶。聽完他的分享，你又會唔會想有這個特異功能呢？

即睇Henry Gray對名字的感覺︰

10大好感名字

Abby：像橙味糖果

Alice：像蘋果片

Bailey：像暖牛奶

Francesca：像朱古力泡沫咖啡

Hayley：像輕快音樂

Mitchell：像拉絲芝士貝殼意粉

Martin：像聰明豆朱古力

Oscar：像橙汁

Safa：像浸泡濃縮咖啡過的海綿蛋糕

Theo：像棉花糖

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