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由小到大，我們都聽過無數次要多喝水，尿液愈淺愈好愈健康。不過，有台灣腎臟科醫生就在健康節目上表示，原來尿液的顏色並非愈淺愈好，太淺或是太深都可能代表腎臟出毛病！到底怎樣的顏色才算健康呢？我們一齊看看專家點講啦！

台灣腎臟科醫師江守山曾經在《健康2.0》解構尿液顏色的問題。由於早期的腎臟疾病都是不痛不癢，所以很難發現。而我們就可以透過尿液顏色來觀察自己的健康，這可算是低成本的健康檢查！立即看看不同的尿液顏色！

【從尿液看健康】透明、清澈︰水中毒、腎衰竭

尿液顏色愈清愈好？錯！江醫師指出，尿液顏色呈透明和清澈一般有兩個可能性！一，可能是水中毒，喝太多的水（如7-8公升水）就會出現透明尿液。另一個可能性就是腎臟衰竭，腎臟功能出現問題，沒辦法將廢物排出。

（截圖至《健康2.0》）

【從尿液看健康】尿出現泡泡︰腎病變、糖尿病

說到尿液問題，大家都一定會聽過蛋白尿，即是我們的尿液出現泡泡！男生可能會問，有時站著如廁，很容易就會出現泡泡，到底要如何分辨呢？江醫師就解釋，最大的分別就是，蛋白尿的泡泡是不會消退的。假如出現蛋白尿就或代表有腎絲球腎炎、糖尿病、腎病變等，不處理它就會發展成尿毒症，所以大家不幸發現尿液有不消退的泡泡就要立即求醫啦！

【從尿液看健康】濃茶色︰代表有肝病

如果尿液的顏色猶如濃茶一樣，江醫師則說這代表有肝病！由於肝臟沒辦法代謝色素，就從腎臟排出來，顏色變非常深。

【從尿液看健康】血尿︰結石、有腫瘤

血尿都是常聽的異常排尿狀況，到底血尿是怎樣的顏色呢？就是呈淡淡的紅色！江醫師指，出現血尿除了可能是尿路感染之外，還有機會是出現結石或尿路腫瘤等問題。

【從尿液健康】正常尿液是怎樣？

醫師就說，尿液呈淡黃色就是正常，代表沒有病變或是脫水的情況！

重溫江醫生的解說︰

註︰以上的健康資訊只供參考，如有不適請向專業人士尋求協助。







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