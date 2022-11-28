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2022-11-28Text: Sammy Leung

冷鋒殺到 | 香港本周氣溫急降13度！多日分區溫度最低只有10、11度！凍到幾時？即睇你住嗰區幾凍！（附氣溫預報、3大保暖貼士）

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　　快踏入12月，大家總覺得天氣還是有點濕、有點熱，還穿著短袖衣服？嘿！根據天文台的天氣預測，未來幾天溫度有機會急降，分區氣溫最低跌至攝氏10度！另外，編輯為大家送上3大保暖貼士，大家出門前一定要留意天氣，小心著涼！

 

　　上周常常下雨，總是天色陰暗。而踏入今個星期，天文台指，隨著高空反氣旋增強，華南沿岸今明兩日(11月28及29日)天色好轉，日間相當溫暖，氣溫維持23至27度。但溫暖的日子很快過去，因為到了星期二（29日）晚上至星期三（30日）早上，天文台預料一道冷鋒將橫過廣東沿岸，令天氣顯著轉涼，加上受強烈東北季候風影響，氣溫急促下降，天氣相當清涼！

 

(圖片來源:unsplash)


　　天文台指，受強烈東北季候風影響，本周後期該區早上相當清涼。根據天文台9天天氣預報，星期三（30日）市區氣溫由最高攝氏28度跌至最低15度，即急跌13度。而到了星期四(12月1日)，香港整體氣溫為13至16 度，相比起今日(28日)，亦足足跌了10度！

 

 

香港九天天氣預報   (圖片來源: 天文台官網)

 

　　而星期四（1日）的分區氣温方面，各區天氣如下，看看你居住的地方幾凍！

 

　　●　　打鼓嶺：10-14°C

　　●　　大埔及石崗：11-14°C

　　●　　上水及屯門：12-14°C

　　●　　流浮山：11-15°C

　　●　　沙田、西貢、將軍澳及長洲：12-15°C

　　●　　赤鱲角、坪洲、橫瀾島及尖沙咀：13-15°C

　　●　　青衣：13-16°C

　　●　　黃竹坑：14-17°C

 

　　根據天文台網站顯示，12月1日大致多雲，有幾陣雨。分區氣温最低為10度，最高為17度，所以大家上班要注意保暖，記得帶雨傘。

 

121日分區天氣預報(圖片來源: 天文台官網)

 

 

122日分區天氣預報 (圖片來源: 天文台官網)

 

122日分區天氣預報(圖片來源: 天文台官網)

 

　　而12月2日，溫度仍維持於13 至17 度之間；直到星期六、星期日(12月3日、4日)才開始回暖，不過早上時間會比較清涼。而相對濕度方面，本周將維持65%至95%之間。

 

   

香港九天天氣預報相對濕度    (圖片來源: 天文台官網)

 

下一頁：氣溫急降3大保暖貼士

 

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