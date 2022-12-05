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本港今日新增9,508宗確診個案，包括8,843宗本地個案（在1,977宗酸檢測陽性個案中，有985宗確診、827宗無症狀感染及165宗狀況待定個案）及665宗輸入個案，多20人離世。

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12月05日更新：



本港今日新增9,508宗確診個案，包括8,843宗本地個案（在1,977宗酸檢測陽性個案中，有985宗確診、827宗無症狀感染及165宗狀況待定個案）及665宗輸入個案，多20人離世。



再多21間安老院、6間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及45名院友。



學校方面，1,000間學校呈報3,036宗陽性個案，患者包括2,577名學生和459名教職員。有22間學校有個別班級／課外活動小組需停課7天。



截至十二月五日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現225宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、4宗BF.7及121宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於十一月二十六日至十二月二日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約70.16%。

12月02日更新：



本港今日新增9,996宗確診個案，包括9,359宗本地個案（在1,939宗酸檢測陽性個案中，有948宗確診、798宗無症狀感染及193宗狀況待定個案）及637宗輸入個案。



再多11間安老院、4間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及21名院友。



學校方面，696間學校呈報1,192宗陽性個案，患者包括988名學生和204名教職員。有11間學校有個別班級／課外活動小組需停課7天。



截至十二月二日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現104宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及117宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於十一月二十三日至二十九日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約72.4%。







12月01日更新：



本港今日新增10,137宗確診個案，包括9,531宗本地個案（在1,930宗酸檢測陽性個案中，有971宗確診、800宗無症狀感染及159宗狀況待定個案）及606宗輸入個案。



再多12間安老院、7間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及34名院友、3名員工。



學校方面，719間學校呈報1,284宗陽性個案，患者包括1,066名學生和 218名教職員。有19間學校有個別班級／課外活動小組需停課7天。



截至十二月一日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及36宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現97宗XBB、18宗XBD、一宗BA.2.75.2、四宗BF.7及113宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於十一月二十二日至二十八日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約73.05%

11月30日更新：



本港今日新增8,810宗確診個案，包括8,153宗本地個案（在2,014宗酸檢測陽性個案中，有1 042宗確診、804宗無症狀感染及168宗狀況待定個案）及657宗輸入個案。



再多10間安老院、10間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及24名院友、3名員工。



學校方面，773間學校呈報1,466宗陽性個案，患者包括1,201名學生和265名教職員。有23間學校有個別班級／課外活動小組需停課7天。



截至十一月三十日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及35宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現94宗XBB、17宗XBD、一宗BA.2.75.2、三宗BF.7及108宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於十一月二十一日至二十七日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約73.4%。

11月29日更新：

本港今日新增7,547宗確診個案，包括6,957宗本地個案（在1,555宗酸檢測陽性個案中，有812宗確診、623宗無症狀感染及120宗狀況待定個案）及590宗輸入個案。



再多18間安老院、5間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及35名院友、6名員工。



學校方面，807間學校呈報1,757宗陽性個案，患者包括1,501名學生和256名教職員。有28間學校有個別班級／課外活動小組需停課7天。



截至十一月二十九日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、六宗XBD、八宗BA.2.75.2、七宗BA.4.6、13宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現91宗XBB、16宗XBD、一宗BA.2.75.2、兩宗BF.7及104宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於十一月二十日至二十六日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約73.9%。





11月28日更新：



本港今日新增7,793宗確診個案，包括7,188宗本地個案（在1,489宗酸檢測陽性個案中，有786宗確診、606宗無症狀感染及97宗狀況待定個案）及605宗輸入個案。



再多5間安老院、4間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及9名院友。



學校方面，886間學校呈報2,255宗陽性個案，患者包括1,882名學生和373名教職員。有8間學校有個別班級／課外活動小組需停課7天。



截至今日凌晨，共有2,721名病人留醫治療（新增322人），其中61人危殆、67人情況嚴重；202名病人康復（166人出院），26人離世。





11月25日更新：

本港今日新增8,878宗確診個案，包括8,316宗本地個案（在1,657宗酸檢測陽性個案中，有810宗確診、717宗無症狀感染及130宗狀況待定個案）及562宗輸入個案。

再多9間安老院、6間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及19名院友、2名員工。

學校方面，605間學校呈報984宗陽性個案，患者包括795名學生和189名教職員。有5間學校有個別班級／課外活動小組需停課7天。

截至今日凌晨，共有2,618名病人留醫治療（新增337人），其中50人危殆、56人情況嚴重；284名病人康復（237人出院），14人離世。





11月24日更新：

本港今日新增9,219宗確診個案，包括8,500宗本地個案（酸檢測陽性個案中，有934宗確診、694宗無症狀感染及147宗狀況待定個案）及719宗輸入個案。

再多12間安老院、7間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及28名院友、3名員工。

學校方面，679間學校呈報1,123宗陽性個案，患者包括951名學生和172名教職員。有12間學校有個別班級需停課7天。

被問到疫情升溫，有市民二次感染，而當局指引是染疫可視為已接種一劑疫苗，張竹君回應指，二次感染不會當作已接種兩針。

11月23日更新：







本港今日新增7,985宗確診個案，包括7,374宗本地個案（酸檢測陽性個案中，896宗確診、779宗無症狀感染及150宗狀況待定個案）及611宗輸入個案，多11人離世。





再多12間安老院、5間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及21名院友。







學校方面，695間學校呈報1,221宗陽性個案，患者包括996名學生和225名教職員。







截至11月23日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現67宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及76宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於11月14日至11月20日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約78.6%。

11月22日更新：







本港今日新增7,139宗確診個案，包括6,505宗本地個案（酸檢測陽性個案中，768宗確診、626宗無症狀感染及95宗狀況待定個案）及634宗輸入個案，多13人離世。





再多15間安老院、3間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及28名院友。







學校方面，741間學校呈報1,515宗陽性個案，患者包括1,284名學生和231名教職員。







截至11月22日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現62宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及70宗BQ.1.1亞系個案。





衞生署公共衞生化驗服務處於11月13日至11月19日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約78.8%。

11月21日更新：







本港今日新增7,286宗確診個案，包括6,672宗本地個案（酸檢測陽性個案中，751宗確診、537宗無症狀感染及96宗狀況待定個案）及614宗輸入個案，多11人離世。





再多10間安老院、6間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及20名院友。







學校方面，871間學校呈報2,057宗陽性個案，患者包括1,730名學生和327名教職員。







截至11月21日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現223宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現50宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及64宗BQ.1.1亞系個案。







衞生署公共衞生化驗服務處於11月12日至11月18日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約79.6%。

11月18日更新：







本港今日新增8,008宗確診個案，包括7,501宗本地個案（酸檢測陽性個案中，840宗確診、658宗無症狀感染及134宗狀況待定個案）及507宗輸入個案，多8人離世。





再多11間安老院、3間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及19名院友、2名員工。







學校方面，580間學校呈報893宗陽性個案，患者包括754名學生和139名教職員。







截至11月18日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現222宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現47宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及61宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於11月9日至11月15日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約83%。

11月17日更新：

本港今日新增8,052宗確診個案，包括7,519宗本地個案（酸檢測陽性個案中，有871宗確診、738宗無症狀感染及111宗狀況待定個案）及533宗輸入個案，多12人離世。





再多15間安老院、3間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及22名院友、2名員工。

學校方面，678間學校呈報1,101宗陽性個案，患者包括907名學生和194名教職員。

下周二推出「過渡疫苗通行證」

由11月30日起，5至11歲人士須已接種兩劑疫苗、12歲或以上人士一般須已接種3劑疫苗，才能符合「疫苗通行證」的接種要求。醫務衞生局副局長李夏茵公布，當局將於下周二推出「過渡疫苗通行證」，將有兩類人士受惠，包括（1）持有疫苗醫學豁免證明書、未曾接種疫苗並打算開始接種的人士；以及（2）已接種第1或第2針但未夠期接種第3針，並曾持有疫苗醫學豁免證明書的人士。

李夏茵又指，當局已成功採購復星醫藥二價疫苗，最快本月底到港，料12月內可開始供有意打第4劑的市民接種。

放寬由海外地區及台灣抵港人士檢測要求



當局亦將放寬由海外地區及台灣抵港人士檢測要求，由11月21日起，抵港人士只需在抵港時及抵港後第2日做核酸檢測（撤銷抵港後第4日及第6日的核酸檢測要求），並每日快測至第7日。

11月16日更新：







本港今日新增6,656宗確診個案，包括6,139宗本地個案及517宗輸入個案，多8人離世。







再多5間安老院、9間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及17名院友。







學校方面，665間學校呈報1,075宗陽性個案，患者包括906名學生和169名教職員。







截至11月16日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現221宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現42宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及45宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於11月7日至11月13日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約84.7%。

11月15日更新：







本港今日新增5,951宗確診個案，包括5,431宗本地個案及520宗輸入個案，多13人離世。







再多9間安老院、1間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及10名院友。







學校方面，683間學校呈報1,281宗陽性個案，患者包括1,068名學生和213名教職員。







截至11月15日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現221宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現33宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及35宗BQ.1.1亞系個案。





衞生署公共衞生化驗服務處於11月6日至11月12日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約86.4%。

11月14日更新：







本港今日新增6,014宗確診個案，包括5,458宗本地個案及556宗輸入個案，多10人離世。







再多9間安老院、4間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及22名院友。







學校方面，811間學校呈報1851宗陽性個案，患者包括1554名學生和297名教職員。







截至11月14日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現217宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現24宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2、1宗BF.7及31宗BQ.1.1亞系個案。







衞生署公共衞生化驗服務處於11月5日至11月11日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約87.6%。

11月11日更新：







本港今日新增5,599宗確診個案，包括5,201宗本地個案及398宗輸入個案，多10人離世。







再多10間安老院、4間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及23名院友。







學校方面，490間學校呈報725宗陽性個案，患者包括618名學生和107名教職員。







截至11月11日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現215宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現22宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2及27宗BQ.1.1亞系個案。







衞生署公共衞生化驗服務處於11月2日至11月8日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及89.5%。

11月10日更新：







本港今日新增5,697宗確診個案，包括5,202宗本地個案及495宗輸入個案，多9人離世。







再多7間安老院、3間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及11名院友。







學校方面，577間學校呈報826宗陽性個案，患者包括617名學生和155名教職員。







截至11月10日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現213宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及32宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現18宗XBB、15宗XBD、1宗BA.2.75.2及25宗BQ.1.1亞系個案







衞生署公共衞生化驗服務處於11月1日至11月7日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及89.6%。



防疫措施方面，下周四（17日）起，政府轄下露營設施及其他室外康樂設施將會重開，同時容許室外體育處所觀眾席飲食。而街市、髮型屋及遊樂場所等亦會於下周四起改為被動查核處所，持黃碼者可進入。





11月9日更新：







本港今日新增5,068宗確診個案，包括4,570宗本地個案及498宗輸入個案，多13人離世。







再多7間安老院、4間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及20名院友。







學校方面，522間學校呈報742宗陽性個案，患者包括618名學生和124名教職員。







截至11月9日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現212宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及30宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現14宗XBB、12宗XBD、1宗BA.2.75.2及23宗BQ.1.1亞系個案。







衞生署公共衞生化驗服務處於10月31日至11月6日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及89.8%。

11月8日更新：







本港今日新增4,649宗確診個案，包括4,250宗本地個案及399宗輸入個案，多4人離世。







再多14間安老院、2間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及21名院友。







學校方面，513間學校呈報878宗陽性個案，患者包括750名學生和128名教職員。







截至11月8日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現212宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現13宗XBB、11宗XBD、1宗BA.2.75.2及22宗BQ.1.1亞系個案。







衞生署公共衞生化驗服務處於10月30日至11月5日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約89.9%。

11月7日更新：







本港今日新增5,198宗確診個案，包括4,634宗本地個案及564宗輸入個案，多5人離世。







再多7間安老院、2間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及38名院友。







學校方面，627間學校呈報1184宗陽性個案，患者包括1147名學生和37名教職員。







截至11月7日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及29宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現11宗XBB、9宗XBD、1宗BA.2.75.2及19宗BQ.1.1亞系個案。







衞生署公共衞生化驗服務處於10月29日至11月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔0%及約90.5%。



11月4日更新：

本港今日新增4,516宗確診個案，包括4,160宗本地個案及356宗輸入個案。

再多3間安老院、1間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及6名院友。

學校方面，432間學校呈報634宗陽性個案，患者包括530名學生和104名教職員。有11間學校共12班需要停課7日。

截至11月4日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現208宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及25宗BQ.1.1亞系個。本地個案亦累計發現7宗XBD、1宗BA.2.75.2及11宗BQ.1.1亞系個案。

衞生署公共衞生化驗服務處於10月12日至18日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0%及91%。

11月3日更新：







本港今日新增5,245宗確診個案，包括4,829宗本地個案及416宗輸入個案，多10人離世。







再多1間安老院舍、5間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及17名院友。







學校方面，441間學校呈報705宗陽性個案，患者包括587名學生和118名教職員。







截至11月3日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及25宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現4宗XBB、8宗XBD、1宗BA.2.75.2及14宗BQ.1.1亞系個案。





衞生署公共衞生化驗服務處於10月25日至31日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0%及91.5%。





疫苗方面，政府指供6個月至5歲兒童接種的「BB版」復必泰疫苗最快明天抵港，計劃下周開始可供接種。





11月2日更新：







本港今日新增4,709宗確診個案，包括4,279宗本地個案及430宗輸入個案，多8人離世。







再多1間安老院舍、3間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及5名院友。







學校方面，197間學校呈報243宗陽性個案，患者包括180名學生和63名教職員。







截至11月2日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、11宗BF.7及24宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現4宗XBB、8宗XBD、1宗BA.2.75.2及10宗BQ.1.1亞系個案。





衞生署公共衞生化驗服務處於10月24日至30日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0%及91.4%。



11月1日更新：







本港今日新增4,418宗確診個案，包括3,981宗本地個案及437宗輸入個案，多13人離世。







再多2間安老院舍、4間殘疾人士院舍有人染疫，共涉及11名院友。







學校方面，442間學校呈報752宗陽性個案，患者包括632名學生和120名教職員。







截至11月1日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現204宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、6宗BA.4.6、11宗BF.7及23宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現兩宗XBB、7宗XBD、1宗BA.2.75.2及8宗BQ.1.1亞系個案。



衞生署公共衞生化驗服務處於10月23日至29日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約0.1%及91.3%。







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