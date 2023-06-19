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身為都市人，你有多久沒有做運動？運動量不足，肥胖或健康問題隨時找上門！康文署及社區體育事務委員會日前發布「全港社區體質調查」，發現有過半成年人運動量未達標，更有不少人出現肥胖及高血壓問題！你是否高危一族？點解大家唔做運動？即睇調查結果！

17歲至59歲女性運動量大多不達標？

根據世界衛生組織（世衛）標準，成年人每星期需有至少150分鐘的中等至劇烈強度的體能活動，今次康文署調查了17至79歲的成年人，觀察各個年齡層的男性及女性的運動量，發現女性比男性的情況較為差，當中3個年齡組別有近過半女性的運動量不達標！分別為17至19歲（59.6%）、20至39歲（67.8%），以及40至59歲 （60.6%），而男性過半數未達標的年齡層只有40至59歲人士，有61%運動量不足。整體而言，40至59歲的人士運動量最不理想，有60.7%的人不達標！

（圖片來源：Unsplash）

點解運動量不足？

參考世衛標準，你的運動量是否足夠？如果你也是少動人士，究竟不做運動的原因是甚麼？17至59歲的男士有一半認為「缺乏時間」及「疲倦」是參與體能運動的障礙，而同一年齡層的女士同意這些原因是障礙，而且「懶惰」亦是一大因素！身為都市人，難免被生活上排山倒海的事情佔據生活，你對這些原因又有沒有共鳴？

不過，康文署發現在不同年齡和性別組別中，大多數體能活動不足的人群都喜歡步行、跑步、瑜伽或伸展運動。大家不妨從自己喜歡的運動入手，逐漸增加運動量！

（圖片來源：Unsplash）

小童、青少年對自身運動量不自知？

別以為運動量不足只是成年人的事，連兒童及青少年都有這個問題！7至11歲的兒童中，有66.3%的人未達到世衛運動量標準—即每星期平均每天進行60分鐘或以上中度至劇烈強度的體能活動，53.1%男童運動量不足，但女童更為嚴重，有80.7%未達到水平！至於12-16歲青少年而言，亦有過半人（50.7%）未達標，但男生及女生比例較為平均，分別為48%及53.6%。

意識到自己運動量不足，可以「將勤補拙」，不過大部分兒童都認為自己的運動量足夠！超過80%的兒童認為自己的運動量在於足夠及非常足夠之間，未有需要增加運動量的認知。

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