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都市人時常依賴電子產品，你是不是其中一個機不離手的低頭族？經常說頻密看電話會引致近視，但原來老花都會悄悄找上門？近年香港老花人士漸趨年輕化，戴傳統老花眼鏡？太老套！其實近年有多款漸進鏡片面世，讓不同年齡、不同需要的老花人士有多個選擇。邊款啱你？即刻睇落去！

甚麼是老花？老花漸趨年輕化！

年紀漸長，視力大不如前，除了懷疑自己近視外，還會懷疑自己是否有老花！究竟甚麼是老花？根據醫管局的資料，隨著年紀增長，眼睛的晶體會逐漸硬化，晶體彈性降低，看近物時就不能準確對焦，影像就變得「曚查查」，這就是所謂老花。現時矯正老花方法主要為配戴眼鏡或隱形眼鏡，以及做矯視手術，如晶體摘除白內障手術同時植入多焦人工晶體，又或單眼視覺治療，即手術後一隻眼看遠景，另一隻眼看近景；而另一種手術即是角膜激光矯視手術。

以往大家可能都會認為老花是老年人的「專利」，但根據衞生防護中心「2020至22年度人口健康調查報告書」，近視及老花的患病人口比率分別高達4成以上，而35至44歲組別更有5.1%人口患有老花！因此別以為老花只會在七老八十才會發生！眼鏡88註冊眼科視光師甄建敏指：「有些人未到40歲已經開始出現老花徵狀，看書和電話時會感到視力模糊，尤其在光線昏暗的環境，更無法看清細字。」當都市人過度使用電子產品，令眼睛難以負荷，睫狀肌長期處於收緊狀態，使會令眼睛過勞，並提早出現老花症狀，你又有沒有這些先兆？即Check！

（圖片來源：iStock）

「銀紙檢查法」Check老花！

日本節目《教えてもらう前と後》曾經邀請眼科醫生平松類以一招「銀紙檢查法」，檢查一下自己有沒有老花！首先大家要拿出一張鈔票，然後將它放到自己容易看到的位置，再讓眼睛對焦在鈔票上的細字上，再望向2至3公尺遠外地方，維持5秒，再望回鈔票上的細字上，看看需要多少時間才能對焦。假如需時超過1秒，即出現「手機老花眼」的風險，3秒以上即患上重度「手機老花眼」。懷疑自己有老花，一定要找醫生或視光師檢查清楚！切勿胡亂自行配眼鏡！

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