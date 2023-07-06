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紅遍華人圈的香港歌手李玟（CoCo）於昨日傳出死訊，享年48歲，其家姐Carol及Nancy指CoCo早年患上抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜病情急轉直下，於7月2日在家中輕生。抑鬱症經常都聽到，以往亦不乏藝人因為不敵抑鬱症煎熬而輕生，究竟我們對這種情緒病有多了解？

終年48歲的李玟數年前患上抑鬱症，早前更傳出婚姻觸礁，又受腳傷纏身，懷疑受情緒困擾令體重暴跌，最終選擇輕生，送院昏迷數天後不治。兩位家姐Carol及Nancy亦發布其離世消息：

我們懷着極度哀傷的心情，告訴大家一個悲痛的消息：CoCo於數年前不幸患上了抑鬱症，經過長時間與病魔抗爭，可惜近日病情急轉直下，於7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭。

2023年本應是CoCo出道30周年，29年來她除了用勁歌熱舞帶給我們無盡快樂與驚喜外，更努力地為華人歌手在國際歌壇開拓一片新天地，一直全力以赴為華人發光發亮，我們為她感到自豪。

作為CoCo的家人，我們非常感恩和榮幸有一位這麼優秀、傑出的妹妹，感恩上天賜給我們一位這麼善良的天使，希望現在她去了更快樂的地方，不再受抑鬱症煎熬；相信上天一定會給她一個最好的安排！現在，我們最大的責任就是好好照顧年邁的母親，希望大家多為這位老人家祈福！

最後，希望大家除了懷念CoCo，更希望你們分享她那標誌的燦爛笑容、真誠待人及傳遞善良愛心給你們身邊每一位，延續CoCo的心願 - 讓所有在她身邊的人感受到她的愛和快樂。

CoCo在世間儘管停留不久，但她的光芒，永垂不朽！

消息一出，演藝界及粉絲們都感到惋惜，紛紛作出悼念。

香港歌手李玟於7月5日傳出輕生死訊。（圖片來源：晴報）

情緒低落與抑鬱症的距離？維持多久才算是抑鬱徵兆？

即使是一個樂觀的人，都會有不開心的時候，可能是因工作不如意、學業成績不理想、家庭關係不和睦等。不過傷心的過程只會維持一段時間，繼而會自我引導反思，尋求協助或處理難題。不過假如長期處於情緒低落的狀態，對任何事物及活動失去興趣，影響日常生活，就要多加留意！

（圖片來源：Unsplash）

根據醫管局的資料，假如2星期內大部分時間都出現以下5項或以上症狀（必須包括1或2），嚴重影響日常生活、學業或社交活動，就可能是患上抑鬱症：

1. 情緒低落、煩躁、經常發脾氣

2. 納悶、失去對事物、活動的興趣，如運動、打遊戲機或以往喜愛的活動

3. 食慾不振、暴食或體重驟降或驟升

4. 很難入睡、拒絕起床返學、早醒或渴睡

5. 行動遲滯或說話或行為比平時激動

6. 感到疲累、精力不充或無精打采

7. 專注力下降、失去學習動機

8. 容易過分內疚、自責或覺得無人喜歡自己

9. 反覆有死亡、自殺念頭，寫遺書或把自己最愛的物件送給別人

此外中文大學的香港健康情緒中心亦設計了一項抑鬱症測試，讓你慢慢地靜下來，感受一下自己的心理狀況！想知自己狀況，即刻做測試！

中文大學香港健康情緒中心初步自我測試按此

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