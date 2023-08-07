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大家每天一起床會做的事是甚麼？十多年前，可能大家會答：「刷牙洗臉！」但現在，想必過半數人都會說：「先看手機」。不少人一起床，可能都會拿起手機，看看有沒有未接來電、未看的訊息，甚至可能看看當日最新的新聞，連一丁點新的資訊都不會放過。但，大家有沒有想過，這個行為，很可能會影響你的大腦健康？早前，有一位神經科學家分享了3個對大腦有害的行為，而其中一個就是大家常犯的「一起床就用手機」。即睇哪3種行為是會影響大腦健康！

來自美國的神經科學Emily McDonald不時在自己的社交平台分享有關「腦部」的小貼士，好像是改善腦部功能方法、增加多巴胺的方法、改善睡眠的方法、減壓方法等等。而最近，她分享了3個傷腦的行為。

傷腦行為│1.一睡醒就看手機

都市人十分忙碌，很多時都會依靠智能手機上的App溝通、check message；或者有些人已經習慣常常用電話，吸收最新的網上資訊、花生。但原來這個行為是超傷腦的！

圖片來源：Unsplash@Christian Wiediger

Emily McDonald指，大家在剛剛醒來的時候，潛意識仍在「可改變」的階段，所以你看到的內容會對心理造成影響。而這個行為更會打亂你的多巴胺分泌，令你繼續不停地看手機。

圖片來源；YouTube@TVB USA Official

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