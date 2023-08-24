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日本政府今日（24日）下午1時正開始排放12年前福島核事故的核廢水！不少國家或地區政府都紛紛作出相應措施，例如禁止日本都縣的食物進口等，至於香港又如何應對？哪些都縣、哪些食物被禁、吃到含輻射食物會損害健康嗎？即睇關於福島核廢水FAQ！

福島核廢水FAQ | 1：即日起有哪些都縣的食物被禁？

答：凡源自日本東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉10個都縣，並在即日起收穫、製造、加工或包裝的活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻，一律禁止輸入香港和在香港境內供應。

福島核廢水FAQ ︳ 2：之前禁止或受規管的都縣食物會否維持不變？

答：之前針對日本福島食品的進口管制措施會維持不變，即是禁止源自福島縣的所有蔬菜及水果、奶、奶類飲品及奶粉入口。源自福島縣附近4個縣（即茨城、栃木、千葉及群馬）的這些食品，則必須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書，才可進口。而連同福島5個都縣的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋須附有日本主管當局所簽發的輻射證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出食品法典委員會的指引限值，否則亦禁止輸入本港。

福島核廢水FAQ ︳ 3：除以上都縣外，日本其他都縣的水產品會否被禁？

答：現階段而言，來自日本其他都縣，即使經以上都縣出口的水產品均不受限。

福島核廢水FAQ ︳ 4：香港包裝但採用日本被禁都縣原材料的食品會否被禁？

答：只要原材料的產地來自被禁都縣，而種頖又受限的話，皆屬於禁制範圍。

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