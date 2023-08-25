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踏入Golden Age，大家開始計劃退休後生活，計劃好要充實地過每一天，還是想悠閒地休息一下？美國退休者協會（AARP）就提出8件50＋要開始做的事，做到能讓大家更長壽！即睇自己能否做到？

熟齡長壽秘訣 ︳ 1. 孤獨感會致病？愈忙愈好！日程要被社交活動排滿

不少人勞碌半生，都會想在踏入半百後能夠讓自己有喘息空間，多一點私人時間。但AARP並不同意，反而鼓勵熟齡朋友多點外出，愈忙愈好！AARP指孤獨對我們的身心健康構成很大影響，甚至有機會引致心臟病、糖尿病等，美國衛生局局長早前近發布一項研究，帶出與社會脫節與每天吸 15 支煙一樣會縮短壽命！因此50＋熟齡朋友最好盡量見多一點親朋好友，讓自己的社交生活變得豐富，不要躲在家中獨處！

AARP建議了幾種不同的方法，除了保持與家人和朋友聯繫外，還可以當義工。哈佛大學曾進行一項研究，指長者每周參與至少2小時義工，可以顯著地減低早死的風險。有時長者並不一定是要被照顧，說不定你也可以成為助人的一位！另外，學習新事物亦有助訓練大腦，減低機能退化的機會，而領養寵物除了可以有多一個陪伴外，還可以讓長者保持活力，照顧寵物的責任亦能保持大家的思維及記憶能力！

（圖片來源：Envato）

熟齡長壽秘訣︳ 2. 定期檢查眼耳減長期病患風險！

當年紀漸大，身體機能轉差是無可避免，如果可以及時察覺，大家就可以早一點考慮治療的方法，病情亦不會惡化得太快！AARP指其中一個定期需要檢查耳朵的原因，是聽力有困難但未有及時發現的人，更有可能患上老人痴呆症；假如出現一些聽力退化的跡象，如需要調高電視音量、在嘈吵的環境下難以對話等，就要多加留意！

另外，如果有視力倒退，很大機會是白內障，或者因年老而出現的黃斑病變等，因此超過65歲的大家，應該每隔1至2年就要找視光師或眼科醫生檢查眼睛，以免患病而不自知。

熟齡長壽秘訣︳ 3. 蛀牙非小孩專利！50＋要注意牙齒健康

大家或許以為蛀牙多數在小時候才會發生，但其實成人，甚至長者都會！50＋人士如果有牙齒健康問題更需加倍注意！因為多項研究顯示，蛀牙及牙齦疾病可能與阿茲海默症、心血管疾病及呼吸道疾病有關！大家應該維持每日刷牙2次的習慣，讓你的牙齒保持健康！

（圖片來源：Envato）

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