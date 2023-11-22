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人大了，就會知道身體健康是最重要的，很多醫生都會呼籲大家去做身體檢查，定期檢查身體有沒有出毛病。但做一次身體檢查的價錢高，很多人都會猶豫和拖延，所以如果有身體檢查優惠，真的十分吸引。香港中文大學醫院近日宣布，推出香港居民專屬的健康檢查8折優惠，即時看看詳情及登記方法！

香港中文大學醫院成立2周年，在2023年11月17日至2024年3月31日推出香港居民專屬的健康檢查優惠，大家可以去中大醫院以8折優惠接受健康檢查，提供優惠的健康檢查一共有20項，好像是腦部、腸道、婦科、肝臟、心臟、前列腺查等等。

而眼健康檢查計劃更可以選擇中大眼科教授或者駐院眼科專科醫生。先看看各項檢查價錢：

● 全康男士健康檢查計劃（M1）：原價$2,780，八折後$2,224

● 全康男士健康檢查計劃（M2）：原價$3,900，八折後$3,120

● 全康男士健康檢查計劃（M3）：原價$$5,900，八折後$4,720

● 全康女士健康檢查計劃（W1）：原價$$2,780，八折後$2,224

● 全康女士健康檢查計劃（W2）：原價$5,400，八折後$4,320

● 全康女士健康檢查計劃（W3）：原價$7,800，八折後$6,240

● 腦健康檢查計劃：原價$4,950，八折後$3,960

● 腸道健康檢查計劃：原價$3,500，八折後$2,800

● 婦科健康檢查計劃：原價$1,600，八折後$1,280

● 肝臟健康計劃：原價$4,200，八折後$3,360

● 睡眠健康檢查計劃：原價$1,750，八折後$1,400

● 體重管理計劃：原價$2,950，八折後$2,360

● 眼健康檢查計劃 - 全面眼科檢查計劃：

原價$1,300（中大眼科教授）；$800 - $1,000（駐院眼科專科醫生）

八折後$1,040（中大眼科教授）；$640 - $800（駐院眼科專科醫生）

● 眼健康檢查計劃 - 乾眼篩查計劃：

原價$2,500（中大眼科教授）；$2,000（駐院眼科專科醫生）

八折後$2,000（中大眼科教授）；$1,600（駐院眼科專科醫生）

● 眼健康檢查計劃 - 青光眼評估計劃：

原價$3,900（中大眼科教授）；$3,400（駐院眼科專科醫生）

八折後$3,120（中大眼科教授） $2,720（駐院眼科專科醫生）

● 眼健康檢查計劃 - 黃斑健康評估計劃：

原價$2,800（中大眼科教授）；$2,400（駐院眼科專科醫生）

八折後$2,240（中大眼科教授）；$1,920（駐院眼科專科醫生）

● 眼健康檢查計劃 - 兒童全面眼科檢查計劃：

原價$1,500（中大眼科教授）；$1,100（駐院眼科專科醫生）

八折後$1,200（中大眼科教授）；$880（駐院眼科專科醫生）

● 心臟健康檢查計劃 – 計劃（一）：原價$5,600，八折後$4,480

● 心臟健康檢查計劃 – 計劃（二）：原價$7,960，八折後$6,368

● 前列腺健康檢查計劃：原價$3,200，八折後$2,560

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