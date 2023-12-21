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這幾日終於感受到冬日寒意，人人都急急翻衣櫃、穿上 heattech、頸巾及羽絨大衣好好保暖。繼洋蒽穿搭法、玉米式穿法、26°C 穿衣公式之後，日本近年再興起另一種保暖穿搭法—「4 件穿搭法」，發熱內衣、襯衫衛衣、樽領衫加上外套大衣即可，不過選擇衣服也有技巧。即睇 4 件穿搭法詳情。同場加映日本 UNIQLO 教3種頸巾綁法！

日本電視節目《R 的法則》為了測試多穿衣服是否等於保暖，於是找來日本女學生穿上吊帶背心、2 件內衣、2 件長袖 T-shirt、2 件外套及 2 雙襪子進行實測，結果發現穿得太多卻不能保暖，反而因體溫急升導致出汗，汗水又會吸熱，令體溫不升反跌。其後，節目推薦了「4 件穿搭法」，只需簡單穿上貼身的發熱內衣、較鬆身衣物如 T-shirt、襯衫、衛衣；外面加上同樣鬆身但手袖較緊的樽領衣物，好讓熱力在衣服間的空氣流通。最後就是外套大衣，把熱空氣留住，便可達到保暖的效果。

下一頁︰日本UNIQLO教3種頸巾綁法！（有片）







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