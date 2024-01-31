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最近天氣變幻莫測，很多人一不小心就患傷風感冒，面對小病小痛，大家或許會選擇服用家中的成藥，也不想無止境地等待看醫生的長龍。不過服用「看門口」的成藥也要小心，衛生署近日公佈一間藥廠因品質問題要回收6種藥物，部分更是市面藥房可以買到！即睇你的家中有沒有這幾款藥物！

6款美亞製藥廠產品須回收！2款市面有售

衛生署早前公佈回收持牌藥物製造商美亞製藥廠有限公司（美亞）6種藥物，指發現有關產品的有效成分含量於長期穩定性試驗中，不符合產品規格。產品包括東大速效感冒靈、美咳停特效止咳化痰丸、鼻得寧鼻敏感片、治菌樂-S特效皮膚膏、敵膚靈皮膚軟膏及萬膚能特效皮膚軟膏。

其中東大速效感冒靈及美咳停特效止咳化痰丸主要紓緩傷風及咳嗽症狀，並非處方藥物，在市面上的藥房也能買到。衛生署指現時只影響產品的穩定，惟不會對使用者構成傷害，只需美亞從市面回收上述批產品。假如大家家中有這些藥物，可以留意是不是來自以下批次：

需回收藥物：

1. 東大速效感冒靈：

香港註冊編號：HK-37207

批次編號：082208／10's

用途：紓緩傷風及咳嗽症狀

2. 美咳停特效止咳化痰丸

香港註冊編號：HK-35597

批次編號：052104-3／1000's 、052105-3／1000's、052104-2／24's、052105-2／24's、052104-1／12's、052105-1／12's、052106-1／2's

用途：紓緩傷風及咳嗽症狀

3. 鼻得寧鼻敏感片（處方藥物）

香港註冊編號：HK-32501

批次編號：102206-1／100s、102206-2／1000s

用途：紓緩傷敏感症狀

4. 治菌樂-S 特效皮膚膏（處方藥物）

香港註冊編號：HK-36365

批次編號：012203／18g、112109-3／450g

用途：治療皮膚感染

5. 敵膚靈皮膚軟膏（處方藥物）

香港註冊編號：HK-41063

批次編號：112108／20g

用途：治療皮膚感染

6. 萬膚能特效皮膚軟膏（處方藥物）

香港註冊編號：HK-37738

批次編號：012207／20g

用途：治療皮膚感染

（圖片來源：政府新聞公報）

（圖片來源：政府新聞公報）

（圖片來源：政府新聞公報）

根據美亞的資料，這些產品曾供應予本地私家醫生、藥房及藥行。大家若有任何疑問，可致電美亞設立的熱線電話2601 2670查詢。如現正服用上述產品亦可徵詢醫護人員的意見，作適當的安排。







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