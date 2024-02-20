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大灣區都可以用到長者醫療券喇！政府昨日（2月19日）公佈擴大醫療券使用範圍，把7間位於粵港澳大灣區的醫療機構納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，連牙科服務也可北上看診，無論對居住在內地，抑或經常到大灣區玩樂的香港人都十分方便！即睇哪些診所或醫院方便接受醫療服務！

醫療券2024 | 7間大灣區醫療機構加入「試點計劃」！

今次被納入「長者醫療券大灣區試點計劃」的醫療機構位於廣州、中山、東莞、深圳羅湖及福田等，覆蓋了大家最常去的北上熱門地！是次計劃包括5間提供綜合服務、2間只有牙科服務的醫療機構，預計會於今年第三季起，讓合資格香港長者可用醫療券支付費用，為居住在大灣區內地城市的合資格香港長者提供更大的便利和靈活性，長居香港的老友記也可以跨境看診，香港、內地由你揀！

（圖片來源：政府新聞公報）

（圖片來源：政府新聞公報）

大灣區提供綜合服務（全部均有提供牙科服務）醫療機構

1. 中山大學附屬第一醫院

地址：廣州市越秀區中山二路58號

2. 中山大學附屬第一醫院 南沙院區

地址：廣州市南沙區橫瀝鎮明珠灣起步區橫瀝島西側

3. 中山陳星海中西醫結合醫院

地址：中山市小欖竹源路18號

4. 東莞東華醫院

地址：東莞市東城東路一號

5. 深圳新風和睦家醫院

地址：深圳市福田區福强路4012號

大灣區只提供牙科服務的醫療機構

1. 深圳愛康健口腔醫院

地址：深圳市羅湖區羅湖火車站大廈C區1樓大堂

2. 深圳紫荊口腔門診部/深圳朱勝吉口腔門診部

地址：深圳市福田區福華一路138號國際商會大廈B座9樓及19樓

醫療券2024 | 65歲持身份證長者即屬合資格人士！醫療券累積金額可高達$8,000

想獲得醫療券有甚麼申請手續？其實年滿65歲並持有有效香港身份證或入境事務處發出的《豁免登記證明書》的長者即屬合資格人士，現時每名合資格長者每年可獲發的醫療券金額為$2,000，而醫療券累積金額上限為$8,000。長者自符合長者醫療券計劃資格的年度起，每年可獲發的醫療券金額就會於1月1日自動存入醫療券戶口，無需額外辦理申請手續。醫療券的適用範圍更擴展至聽力學家、營養師、臨床心理學家及言語治療師，配偶亦可共用醫療券，早前更推出為期3年的「長者醫療券獎賞先導計劃」，透過獎賞引導長者善用醫療券接受持續預防護理和慢性疾病管理等服務。今次再度完善長者醫療券計劃，方便長居內地的長者受惠！

閱讀更多：「長者醫療券獎賞先導計劃」詳情

閱讀更多：配偶共用醫療券詳情







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