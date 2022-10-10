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近年，大眾的健康意識大大提高，對各種常見疾病的認識亦有所加深，當中包括頭號殺手—癌症1。眾所周知，癌症患者除了需要接受長時間治療，亦須面對沉重的財務壓力，對患者及家人的生活帶來極大影響。香港癌症資料統計中心最新數據1指，本港平均每日有96人確診癌症，確診及死亡數字每年均有增長。除了癌症，心臟病及中風亦是都市常見的嚴重疾病。每當目睹身邊人患上重症，人們總會意識到健康並非必然，甚至會考慮及早為自己以及家人投保周全的危疾醫療產品。中國人壽（海外）推出的「危疾全護保障計劃」(「危疾全護」)2，集危疾、人壽保障及儲蓄於一身，即使危疾來襲，也能為您和摯愛家人提供一份保障。

中國人壽（海外）於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎的「健康保障及策劃」類別中獲得「傑出全方位危疾保障方案」大獎，連續三年於該項大獎中勇奪殊榮，充分反映中國人壽（海外）的危疾產品備受客戶及業界一致認同。





中國人壽（海外）於《經濟通》2022健康同行夥伴大獎的「健康保障及策劃」類別中獲得「傑出全方位危疾保障方案」大獎

市面上的危疾保障產品五花百門，「危疾全護」2集多種保險功能於一身，並具備多項產品優勢：



涵蓋多達176種受保病症



危疾保障的重中之重是受保範圍，「危疾全護」2涵蓋多達176種受保病症，包括常見的癌症、中風和心臟相關疾病，並就癌症、急性心肌梗塞及中風， 提供額外多重嚴重病症保障，每次的賠償金額相等於額外原保額80%，總賠償額高達額外原保額320%3。如不幸患上危疾，亦能為您減輕財務壓力。



一家保額 互通互享



「危疾全護」2設有家庭共享保障3,4，只要符合指定條件，家庭成員5的多重嚴重病症保障的總賠償額可以互通使用，於風雨來襲時，互相守望。另外，合資格的非受保病症亦能獲得保障，符合指定條件，可獲預支原保額50%作為「全安心保障」4，時刻守護您的健康。「危疾全護」2更會透過派發保證現金價值及非保證終期紅利6提供潛在回報，讓您同時安享保障及增值財富。

現時成功投保可享首年保費折扣7





一App在手 指尖管理保單



中國人壽（海外）緊貼市場步伐，致力提升數碼化服務，於早年已積極投放資源提升客戶的數碼化體驗，推出一站式遙距投保及保單管理平台，由投保、管理保單，以至索償均可在網上進行；疫情期間，客戶只需安坐家中，已可享受多項數碼化服務。團體保險客戶亦可透過網絡極速進行理賠、搜尋和預約網絡醫生等，方便快捷，真正做到突破時地限制，讓客戶「指尖辦事」。





註：

1. 香港癌症資料統計中心—香港癌症統計概覽 2019。

2. 產品須受條款及細則約束，詳情請參閱相關產品小冊子及保單條款。產品有以下風險：信貸風險、提早退保風險、匯率及貨幣風險、通脹風險、流動性及提取風險、保費調整、保障調整及續保、非保證利益及保單終止，詳情請參閱相關產品小冊子。

3. 保障至受保人88歲的保單週年日前，並須符合相關要求。

4.「家庭共享保障」及「全安心保障」受限於保單指定條件及中國人壽（海外）的相關行政程序，詳情請參閱相關產品小冊子及保單條款。

5. 即受保人的配偶及/或子女，並符合當時認可之可保權益。

6. 此計劃為分紅保險計劃，其保單價值包含保證現金價值及非保證終期紅利（如有）。終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利的現金價值及面值之金額或會有所增減。在某些情況下，終期紅利可能為零。終期紅利將於第5個保單週年日起於指定情況下支付。

7.以上首年保費折扣優惠受相關條款和細則約束，推廣期及保費折扣詳情請參閱有關推廣網頁：https://www.chinalife.com.hk/zh-hk/promo。

您有權購買為獨立保單的醫療保險產品，並可選擇無須捆綁式地與其他種類的保險產品一併購買。











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