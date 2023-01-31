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優雅生活不止於物質享受，更重要是擁有健康體魄，散發出由內而外的美態與神采。過去兩年多都市人受疫情影響，生活模式出現重大變化，對保健美容產品和服務衍生不同需求。一直從客戶角度出發，致力提供周全、貼心大健康生活策劃方案的雅娜360環球有限公司（ASANA 360），憑藉優質產品和服務提升大眾的健康水平，因而贏得「2022健康同行夥伴大獎」健康食品及保健品類別「傑出全方位保健營養產品」獎項。

今屆「健康同行夥伴大獎」以「願康迎富 持續優雅」為主題，ASANA 360 Product Manager Stephen Cheung表示，這與公司的理念不謀而合。「公司的中文名稱『雅娜』象徵着女性的優雅，正好回應大會主題；此外，我們以關心顧客的大健康作定位，這點與活動的理念相當一致。」

一站式提供大健康生活策劃方案

創立以來秉承着「周全 · 信心 · 關懷」宗旨的ASANA 360，業務由美容保健康產品開始，時至今天已發展成為透過理療學、基因學及生活學，為客戶提供全方位的護膚、纖體、保健產品、生活美容、活髮療程、脊骨療程及醫學美容等大健康生活策劃方案的一站式保健美容平台。而公司名稱中的「360」，便寓意公司360度全面照顧客戶由內而外的健康需要。



ASANA 360業務多元化，致力為大眾提供一站式健康生活策劃方案

Stephen形容ASANA 360的業務與市民大眾對健美的追求同步發展。他舉例說：「過去都市人可能較重視物質或金錢，但近年大眾愈來愈注重個人健康與生活平衡，所以除了對美容保健產品有一定需求外，按摩服務的需求也在增加。隨着疫情爆發，不少人改為在家工作，因而衍生腰酸背痛等健康問題。過去大眾會選擇向骨科專科醫生、脊醫或鉄打醫師求助，但其實復位治療也可改善問題，故ASANA 360亦加入相關服務，照顧客戶的痛症需要。此外，針對大眾的防疫需要，我們又提供疫苗接種服務，為社會抗疫出一分力。」

德國高生物科技產品 專人跟進顧客查詢



正因大眾日益重視個人健康，ASANA 360亦致力引入成分更好、更易被人體吸收的優質保健品。「VITALIZE PEPTIDE 2.0」系列就是利用德國的高生物科技——純化分離技術，直接從年輕生物細胞提煉出接近人體自身肽結構的「小分子」PEPTIDE，能迅速將營養吸收，直接為體內各器官及細胞注入營養，針對性地向老化器官細胞釋放標靶式的活化訊號（Cell-specific Signaling Molecules），達致修復老化細胞、改善器官機能、強化體質的效果。該系列分別設有針對男士、女士、關節、腎臟、肝臟及眼睛護理的產品，滿足不同人士的健康需要。



ASANA 360引入利用德國高生物科技製成的「VITALIZE PEPTIDE 2.0」系列，滿足不同人士對健康的需要。





與此同時，ASANA 360明白都市人的消費習慣有所轉變，逐步由實體店轉至網上購物，遂推出手機應用程式方便顧客隨時選購心水保健及美容產品。Stephen補充，一些較年長的顧客未必熟習網上購物，亦有部分顧客希望聽取專業建議以選購合適的保健品，故ASANA 360一向致力提供策劃師（planner）服務，由專人跟進顧客查詢，因應顧客狀況推介合適產品及服務。此外，ASANA 360亦計劃增設中醫服務，務求中西合璧讓顧客固本培元、強身健體。



關心基層 充分體現公司理念



要充分體現「周全 · 信心 · 關懷」的宗旨，單單推出保健美容產品和服務並不足夠。ASANA 360在滿足顧客之餘，亦關心基層需要。ASANA 360一直鼓勵全體員工積極參與義工活動，推廣關懷社會文化。疫情爆發期間，不少基層家庭收入大受影響，ASANA 360遂為有需要的家庭送上白米等物資；節日期間又送上糭子、月餅等應節食品，冀為社區送上一點關懷及溫暖，履行企業社會責任。









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