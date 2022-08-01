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「有個使命我們都不該遺忘，我們生於這片土地，並非為了承受磨難或不幸，我們是為了幸福而生，祝大家幸福快樂！」

這是韓劇 《我們的藍調時光》劇終時的結語，都是老生常談，作為最終回的最終話，表面雲淡風清，但看過全劇的就知道，一字一珠淚。

（網上圖片；圖片由作者提供）

不過是二十集的中篇小品，沒甚麼家仇國恨、恩怨權謀，都是濟州蔚藍一隅，小人物柴米油鹽式的生活故事。全劇角色不少，各有艱難各有掙扎，在那悲喜傷痛，家庭、朋友糾纏不清的人生旋律中，各人依舊努力活著，拼命奏出美妙心曲，讓自己和身邊人細意玩味。

每集以人物分場，明明是獨立聚焦，各有故事，偏偏我們又看得懂，貫串各人之間，就是一個核心一條主線：跟自己和解，才可以幸福。

再談「和解」，正好是前文的延續！

漢修 （車勝元 飾） 作為一個小小的銀行經理，收入有限，卻傾家蕩產的培育女兒成為美國高爾夫球選手，經年下來，欠下一屁股債，女兒都親口說放棄了，當爸爸的還是四出借錢，繼續堅持。這究竟是女兒的夢還是漢修的夢？

（網上圖片；圖片由作者提供）

恩喜 （李姃垠 飾） 跟舊同學美蘭 （嚴正化 飾） 感情複雜，表面是最好的閨蜜，基於家境、外貌、性格和際遇，衍生出種種看似不對等的狀況，全世界都認定二人是「公主與婢女」的關係。明明討厭自己那種「婢女的自覺」、討厭美蘭的不經大腦自以為是，恩喜選擇默不作聲、不溝通、不解決，年復年，令心結變成死結，把自己困在其中。





（網上圖片；圖片由作者提供）

英玉 （韓志旼 飾） 父母車禍逝世，留下年幼的她和患有唐氏綜合症的雙胞胎姊姊英希 （鄭恩惠 飾） ，因為姊姊的特殊狀況，受盡歧視，幼年姊妹，相依為命已不容易。日漸長大的英玉知道自己必須肩負起撫養姊姊的責任，因為她倆是一家人，也是唯一的家人，這種一生依賴一生承擔的關係，可以撐多久，任誰也說不準。英玉心力交瘁，抱怨逃避，卻又不斷自責，半生就在這委屈歉疚與憤憤不平的複雜情緒中徘徊。





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「和解」，是一己之事，執著於一套觀念一段記憶一種感覺，忐忑苦惱，只會讓生命白白流逝。別人漫不經心的一言一行，對我們造成傷害，我們不說，別人不會懂，就算說了，也不一定懂，真的懂了，亦未必知道如何面對如何處理。

歸根結底，一切還得靠自己，自己的心結自己解！

玉冬 （金惠子 飾） 和東昔 （李秉憲 飾） 這對母子的結，該是全劇最深最難解的結。

因為丈夫和女兒相繼離世，玉冬帶著年幼兒子改嫁，表面作妾，實則為僕，對方還要是丈夫的朋友、兒子同學的爸爸。對於目不識丁、一生清貧淒苦的玉冬來說，讓兒子好好活下來，有屋住有飯吃有書讀，就是此生唯一的心願。

（圖片由作者提供）

寄人籬下，受盡白眼，委屈苟活 …… 這一切，東昔始終無法理解。

從少年步入中年，東昔一直在等待母親的回應，回應他心裡期盼的那份愛，囤積了半生的憤怒，無法紓解，東昔每次看見母親，特別暴躁，一秒鐘就足以大爆炸，惡言惡相，沒一句好話。玉冬苦，東昔也苦。

東昔跟玉冬的故事，是此劇製作人跟爸爸的情感投射，最終當然和解，但花半輩子來治癒自己的傷口，人生未免有點虛渡。





（圖片由作者提供）

與其把自己的人生價值跟別人牢牢掛勾，倒不如接受自己的千瘡百孔，不再糾纏，勇敢面對，然後和解放下，繼續前行。未來，不一定風光明媚，但願回望一刻，無悔無憾。











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