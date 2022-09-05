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我並不特別愛喝奶，對於專家建議成年人每日應攝取一定分量的奶類產品，以補充足夠鈣質、蛋白質和維他命，維持骨骼健康及減低患上心臟病風險等理論，我從來半信半疑。

九十年代末，美國曾出現「反牛奶聯盟」(The AntiDairy Coalition) ，指控奶類產品乃「致命毒藥」，理據在於畜牧業仝人飼養牛隻時，濫用抗生素和催乳激素，以增強牛隻體質，延長其乳汁分泌期，又為了確保牛隻有足夠鮮草可吃，不停於草地噴施殺蟲劑，令一概化學物質殘留牛隻體內，影響牛奶結構，我們喝下吃下這些有問題的奶類產品，身體容易出現過敏，甚至引發各式婦科相關的癌症等，對此說法，我則一直抱持「寧可信其有」的態度，認真審視。

反正牛奶從來不是我的主要營養來源，偶爾喝一口，可以，若要我每朝以此作早餐或晚上喝一杯才入睡，始終有點抗拒，鮮奶也好、牛奶也罷，單品直接入口，總覺有一股奶腥味，喝多了，有點反胃想吐，亦正正因為想避開這股奶腥味，我甚至轉喝「齋啡」，目的就是「走奶」。

究竟是年紀大，口味轉變？還是自知年紀大，距「瓜柴之路」不遠，甚麼專家說甚麼理論，我都一概懶理？只要心動、腦筋動，便即時行動。

因近期「日本風。瘋上腦」，蹓躂日本超市、小店成了生活日常，發現多款不同品牌的日本「常溫牛奶」，又稱「保久乳」，包裝吸引、定價相宜，竟也興起一絲想喝儘管喝的心態，買來一試。





（圖片由作者提供）

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常溫牛奶跟鮮奶的最大分別在於保質期，常溫牛奶置於室溫一般可儲存6 - 9個月，相對玻璃瓶裝鮮奶只有2 - 3天，或經巴斯德氏殺菌法 （Pasteurization） 低溫消毒的紙盒裝鮮奶頂多6 - 10日的保質期，常溫牛奶確實有其靈活方便之處。

可長時間保質跟大量使用防腐劑無必然關係，只因常溫牛奶採取了超高溫消毒法 （Ultra-heat Treatment，簡稱UHT） ，以不低於132°C加熱2 - 3秒，即有效全數消滅生乳中的細菌，再以無菌包裝處理，防止變質。

經過超高溫消毒的常溫牛奶，營養價值會否大降？這並不是我關注的事，都說牛奶從來不是我的主要營養來源，此時此刻忽然想喝點奶，不為保健不為補鈣，純粹因為想喝。

今次找來北海道酪農公社的常溫牛奶，1000ml包裝，售價$24.9，此品以DASI高溫隔熱殺菌系統處理，並榮獲國際品質標章Monde Selection的特級金獎。其實我完全搞不懂甚麼是DASI，亦不了解Monde Selection是屬於那一類的評級，不過是$24.9的花費，無謂太燒腦吧！





（圖片由作者提供；網絡圖片，如有冒犯，即時刪除）

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雖說興之所至，但那股奶腥味，還是要想辦法淡化！

最簡單快捷的方法，就是在家徒手找點陪襯品，跟常溫牛奶攪作一團，變成特色飲品，如「忌廉溝鮮奶」或「香蕉沙冰奶昔」。發揮小宇宙，加入不同材料，自創新口味，一盒1000ml的常溫牛奶，其實幾日就了結，誰管那保質期長或短？乘秋風剛起，多喝兩口，中秋過後，也不宜冷飲冷食了。





（圖片由作者提供）

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