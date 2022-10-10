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捧著一碗以日本米煮出來、晶瑩剔透、飽滿煙韌的白飯，最簡單的食法，就是乘米飯熱騰騰的時候，加入一隻拌飯專用的生雞蛋和少許日本甜味醬油，快手拌勻，即時享用，完全不需要任何配菜，方便、快捷又飽肚。

若時間容許，心情又配合，想動手搞搞新意思，以日本米做飯糰，其實也不複雜。可以的話，用新鮮煮起的米飯最理想，要是隔夜剩飯，置於室溫待暖或略為翻熱，亦無損飯糰的口感，重點是餡料，選自己喜歡的，吃起來便歡喜。

路路做飯糰，都是亂來的！所謂「亂來」，有兩重意思：

- 胡亂找來家裏現有的配料，隨意組合，物盡其用，順便清理一下積存下來的「濕濕碎食材」。

- 胡亂徒手捏飯糰，放棄購買飯糰專用模具，所以做出來的飯糰，外型相當「率性」，不拘一格，自由奔放。

雖說「亂來」，做飯糰的首要材料壽司醋，還是不可或缺。壽司醋種類甚多，一般超市均有出售，揀自己喜歡的便可，份量多寡，純粹因個人口味而決定，路路一般做法，就是白飯煮好後，以大碗盛起，注入壽司醋拌勻，邊拌邊試味，試準了，才開始捏飯糰。

（圖片由作者提供）

以下分享三款「路路亂來壽司飯糰」：

1. 手捏一口飯糰

（圖片由作者提供）

材料：

日本米飯、吞拿魚（1小罐）、日式漬青瓜（適量）、日式沙律醬（適量）、飯素 （適量）

做法：

- 米飯煮好並加壽司醋調味。

- 罐頭吞拿魚取適當份量，注入日式沙律醬，拌勻。

（圖片由作者提供）

（圖片由作者提供）

- 現成日式漬青瓜，一般日式食品專櫃有售，切小段。

（圖片由作者提供）

- 徹底清洗雙手，並保持稍微濕潤以防捏飯糰時黏手，或直接戴上食用手套。

- 抓一口份量大小的米飯放在掌心，中間按壓成一小凹陷位，加入餡料。

- 把米飯覆蓋餡料，雙手掌心從四方八面用力，邊壓實米飯、邊調整自己喜愛的型狀，如球狀、圓筒狀、扁平燒餅狀等。

（圖片由作者提供）

- 完成後可灑上飯素或芝麻伴食。

（圖片由作者提供）

2. 烤三角素飯糰

（圖片由作者提供）

材料：日本米飯、鹽漬海帶絲（適量）

做法：

- 米飯煮好並加壽司醋調味。

- 加入適量鹽漬海帶絲，拌勻。

- 徹底清洗雙手，並保持稍微濕潤以防捏飯糰時黏手，或直接戴上食用手套。

- 抓適量已拌入海帶絲的米飯，雙手用力壓實成扁平燒餅狀，再慢慢調整至三角形。

- 慢火預熱平底鍋，抹上一層薄薄的食用油，把飯糰兩面各煎1分鐘，或至微呈金黃色即成。

- 飯糰大小，是否壓得緊壓得穩，路路不大考究，因為都是盡量做到一口一個，講明「亂來」，飯糰散開，一樣味美。

3. 三文魚雜錦飯糰

（圖片由作者提供）

材料：日本米飯、三文魚（2小件）、雞蛋（1-2隻）、日式漬青瓜（適量）、洋蔥（適量）

做法：

- 米飯煮好並加壽司醋調味。

- 三文魚煎香，去皮、起骨、拆肉。

（圖片由作者提供）

- 雞蛋煎成蛋餅，切細絲狀。

- 日式漬青瓜切薄片。

- 洋蔥切極細粒。

- 把已調味的壽司醋米飯及其他材料一拼放入大碗，拌勻。

- 取一小碗或圓形器皿，盛滿上述的米飯配料，略為壓實，倒轉於碟上即成。

- 不喜吃洋蔥的，可免，或加入粟米、青豆，吃時亦可灑上飯素或芝麻伴食。

若嫌上述飯糰太單調，不妨配一件日式玉子豆腐，蛋味濃郁、豆腐嫩滑，即開即食，作為伴食冷品，算是不錯的選擇。

（圖片由作者提供）







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