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城市人壓力大，失眠是打工仔的一大困擾，中醫師表示，失眠成因多為思慮過多，誘發精神不振、頭痛、燥熱等問題，以4大體質為主，包括熱擾心神、心脾兩虛等；坊間有指南棗水可治失眠，惟如脾胃欠佳、熱擾心神的人士不宜服用，否則會加劇失眠問題。

註冊中醫師劉震宇

註冊中醫師劉震宇表示，中醫視失眠為不寐，主要因思慮過多，心脾氣虛、心腎不交，令熱上揚，腎氣不能存藏，誘發精神不振、健忘、頭痛、心悸、熱氣、牙肉痛、生痱滋、眼乾眼痛等問題。

他指，失眠主要有4大體質，包括心脾兩虛、心腎不交、熱擾心神及胃不和。心脾兩虛的症狀為多夢、易醒、健忘，要補心脾、滋陰補血；心腎不交患者身體偏弱，多患長期病，腎陰耗損、心火旺盛，需補腎氣、清心火；而熱擾心神主要因虛熱上擾心神，肝鬱化火，火向上延致心神不安，需清熱降火；胃不和人士主要因飲食不節，影響脾胃致容易胃痛胃脹，胃氣不和致人不安。





部分人晚上會出現盜汗甚或熱醒，他解釋入睡時陰氣會先下潛藏，即陰平陽秘，但因內熱、虛火，肝氣不暢，會令陽氣上揚並向外滲透，致出汗及熱醒，可飲酸棗仁玫瑰茶，養心安神、益陰斂汗及解鬱。

脾胃差熱擾心神 不宜飲南棗水

他表示，食療可助眠，如紅棗、龍眼肉，可滋陰補血；百合、蓮子則適合調和心腎；苦味的食物如苦瓜、蓮藕可清熱降火，又提醒胃不和的人士，忌吃難消化食物，如咖喱、欖角、豆豉。

坊間有指飲南棗水可治失眠，他稱南棗可補脾和胃、長血安神，有助眠的功效，但因棗皮較難消化，脾胃欠佳人士不宜過量服用，以免引胃部不適，而體質偏熱、熱擾心神者亦要適量，否則會加劇失眠問題。







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